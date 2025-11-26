Американский завод TSMC отправил в мусор тысячи кремниевых пластин. Виноваты перебои с электричеством

День, когда завод TSMC в США остановился

Заводу тайваньской TSMC на территории США, крупнейшего в мире контрактного производителя интегральных микросхем, пришлось отправить в утиль несколько тысяч кремниевых пластин в результате непредвиденной остановки производственного процесса. Об этом сообщило издание Data Center Dynamics со ссылкой на репортаж независимого журналиста Тима Калпана (Tim Culpan), в прошлом колумниста Bloomberg Opinion.

Причиной приостановки работы аризонской площадки чипмейкера источники Калпана называют временные перебои с поставками технических газов, используемых TSMC в производстве. Тайваньские заводы TSMC преимущественно снабжаются поставщиками, входящими в структуру компании. В США же она вынуждена обращаться к услугам сторонних организаций. В случае с заводом в Аризоне в роли такового выступает транснациональная компания Linde со штаб-квартирой в Великобритании.

В свою очередь Linde не смогла обеспечить непрерывность поставок в связи с отказом системы электроснабжения предприятия. Соответствующий инцидент произошел в середине сентября 2025 г., причина его возникновения неизвестна. Однако, со слов журналиста, в TSMC потребовали установить источник проблемы и устранить ее.

Оценка ущерба

Как отмечает Калпан, в результате инцидента работы на аризонской площадке остановились по крайней мере на несколько часов. В результате находившиеся в процессе обработки полупроводниковые пластины, которые в дальнейшем должны были превратиться во множество интегральных микросхем, пришли в негодность и в конечном счете были списаны.

Конкретное количество испорченных кремниевых пластин источники Калпана не сообщают, однако утверждают, что оно находится в пределах нескольких тысяч. Среди клиентов завода TSMC в США такие американские технологические гиганты как AMD, Apple и Nvidia.

Объективно оценить материальный ущерб, понесенный TSMC в результате инцидента, пока представляется затруднительным. Какая-то его часть, вероятно, будет покрыта за счет страховки, считает Калпан. По его мнению, именно это происшествие могло оказать существенное влияние на финансовые показатели североамериканской «дочки» TSMC, отраженные в последнем отчете материнской компании.

В ноябре 2025 г. CNews писал, что чистая прибыль предприятия тайваньской TSMC на территории США по итогам III квартала 2025 г. рухнула более чем в 100 раз ко II кварталу 2025 г.: с 4,232 млрд новых тайваньских долларов ($136 млн) до 41 млн новых тайваньских долларов ($1,315 млн). При этом площадка едва ли не со старта приносит прибыль.

Аналитики TrendForce столь резкое падения этого показателя тогда связали с огромными расходами TSMC на строительство второй производственной площадки в Аризоне (Fab 2), которая по плану должна заработать в полную силу в 2027 г. и, как ожидается, будет выпускать чипы по топологии 3 нм.

Необычное происшествие

Для предприятий TSMC, расположенных на территории Тайваня, остановки производства в результате отключения подачи электроэнергии на площадки компании или ее поставщиков нехарактерны. Инцидентов, подобных недавнему аризонскому, зафиксировано не было, отмечает Data Center Dynamics.

В основном чипмейкер страдает от стихийных бедствий, в частности, землетрясений. Один из последних случаев остановки работы на заводе TSMC был зафиксирован в третьей декаде января 2025 г. В ночь на 21 января 2025 г. в южной части Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, в результате которого пострадало 27 человек. Персонал предприятий TSMC, оказавшихся затронутых сейсмической активностью, был срочно эвакуирован. Убытки от землетрясения тогда были оценены компанией в $162 млн.

Предприятия TSMC в США

Совокупный объем инвестиций TSMC в запуск производства на территории США составляет около $165 млрд, из которых $65 млрд уже израсходованы.

В Аризоне у компании сейчас имеется два завода. Первый введен в эксплуатацию в 2025 г., а на втором недавно завершились строительные работы. В августе 2025 г. источники, входящие в число участников цепочек поставок TSMC, утверждали, что завоз и монтаж оборудования на новой площадке начнется в III квартале 2026 г.

Первый завод TSMC в США должен был заработать еще в 2024 г., но в 2023 г. чипмейкер перенес срок его запуска с 2024 на 2025 г., объяснив это высокими расходами на строительство и нехваткой квалифицированных специалистов, в частности, в сферах строительства и монтажа высокотехнологичного оборудования.

Сталкиваться со стихией предприятиям TSMC в Аризоне до сих пор не доводилось, однако инциденты, вероятно, связанные с несоблюдением техники безопасности на производстве, случались. Так, в мае 2024 г. на стройке первого завода произошел взрыв.