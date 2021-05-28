Orange BusinessServices, Agdatahub и SUEZ разработают решения в сфере агроэкологии

Orange Business Services объединил усилия с европейскими ИТ-компаниями Agdatahub и SUEZ для защиты окружающей среды в сельском хозяйстве

Компании используют свой технологический опыт для поддержки цифровой трансформации сельскохозяйственной отрасли

Международный сервис-провайдер Orange Business Services, европейский оператор платформ обмена данными в сельском хозяйстве Agdatahub и французская компания в сфере экологических услуг SUEZ начнут совместную разработку решений, ускоряющих цифровую и экологическую трансформацию агропромышленного сектора.

Компании намерены предоставить фермерам и другим игрокам сельскохозяйственной отрасли, а также местным властям доступ к инновационным, экологичным решениям. В основу разработок лягут технологии и подключенные объекты, улавливающие и измеряющие уровень углерода, качество воды и выбросы газа в животноводстве. Технологии также обеспечат агропромышленному сектору доступ к таким государственным программам материального поощрения действий, направленных на сохранение окружающей среды, как «Платежи за экологические услуги».

С помощью партнерства компании намерены продвигать свои корпоративные инициативы и улучшать технологические разработки при участии непосредственных игроков индустрии сельского хозяйства.

Соглашение стало своевременным ответом на стратегию ЕС по предоставлению финансовой поддержки фермерам в государствах-членах — Common Agricultural Policy (CAP, сельскохозяйственная политика Евросоюза), которая преследует три экологические цели:

противодействие изменению климата;

защита природных ресурсов;

сохранение ландшафтов и биоразнообразия в соответствии с «Зеленым пактом» для Европы (European GreenDeal), инициативой Еврокомиссии с целью сделать Европу климатически нейтральной к 2050 г.

Сотрудничество также отвечает потребностям укрепления французского и европейского продовольственного и цифрового суверенитета, ставшего особенно актуальным во время пандемии. Результатом партнерства станет общий подход к данным в сферах сельского хозяйства и окружающей среды на европейском уровне. Кроме того, компании стремятся к общему видению решения задач в рамках альянса поставщиков решений для инфраструктуры данных GAIA-X, в котором Orange Business Services является сооснователем, а Agdatahub — одним из первых участников.

«Мы стремимся оказывать положительное влияние на сельскохозяйственный сектор, поддерживая его участников и регионы в переходе к более экологичной экономике. Объединив усилия с Agdatahub и SUEZ, мы поможем развитию сельского хозяйства, удовлетворяя его потребности, используя критически важные данные и новые технологии для ускорения экологической трансформации отрасли», — отметил старший вице-президент Orange Business Services по цифровым технологиям и данным Пьер-Луи Бьяджи (Pierre-Louis Biaggi).

«Фермеры в первую очередь заботятся о сохранении природных ресурсов. Представляя сельскохозяйственный сектор, Agdatahub стремится использовать данные фермеров и всей отрасли на своей платформе в интересах развития более устойчивых практик ведения хозяйства. Партнерство с Orange Business Services и SUEZ позволит нам расширить использование платформы в сфере экологии», —сказал президент Agdatahub Себастьян Виндзор (Sébastien Windsor).

«Решая множество задач, которые будут определять будущее сельского хозяйства, группа SUEZ ищет новые пути, чтобы предоставить отрасли глобальные интегрированные решения для управления ресурсами. Объединив опыт с Orange Business Services и Agdatahub, мы будем способствовать укреплению и ускорению перехода фермеров к агроэкологии», — прокомментировала Дайан Гальбе (Diane Galbe), исполнительный вице-президент SUEZ, отвечающая за стратегию и глобальное бизнес-подразделение «Умные и экологические решения».