Mail.ru Group и СПбГУТ подписали меморандум об образовательном сотрудничестве в сфере технологий ИИ

Mail.ru Group и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича объединяют усилия, чтобы реализовывать образовательные и просветительские проекты в сфере искусственного интеллекта. Главные цели – заинтересовать школьников, поддержать талантливых ребят, а также подготовить специалистов для работы с технологиями ИИ. Соответствующее соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Одно из важных направлений, прописанных в меморандуме, – организация ИТ-соревнований. Первым шагом реализации сотрудничества стала организация осенью 2021 г. на платформе All Cups от Mail.ru Group открытого чемпионата по искусственному интеллекту SPb AI Champ. ИТ-компания выступила стратегическим партнером мероприятия. В рамках сотрудничества планируется проводить и другие образовательные мероприятия: олимпиады, хакатоны, семинары и др.

Mail.ru Group и СПбГУТ также договорились помогать развитию молодежных инициатив, направленных на создание социальных проектов с использованием технологий искусственного интеллекта, а также привлекать малый и средний бизнес к поддержке лучших социальных практик, реализованных на базе технологий ИИ.

«Mail.ru Group более десяти лет развивает ИТ-образование в России. Наши партнеры – ведущие вузы страны, и мы рады, что к этому списку присоединился и СПбГУТ. Вместе с университетом мы будем воплощать образовательные проекты в области искусственного интеллекта, популяризировать ИИ-технологии среди школьников и студентов, чтобы в будущем ребята двигали эту сферу вперед», – сказал Сергей Марданов, директор по связям с университетами Mail.ru Group.

«Мы рады получить такого сильного партнера, как Mail.ru Group. Уверен, что экспертиза и репутация компании помогут нам реализовывать образовательные проекты самого высокого уровня и в будущем сегодняшние школьники и студенты сделают новые открытия в области искусственного интеллекта. Главное – заинтересовать их и продемонстрировать перспективы этого направления», – отметил Сергей Бачевский, ректор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича.