«Билайн» будет развивать цифровую экономику в Татарстане

Генеральный директор «Билайна» Александр Торбахов и президент Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве между компанией «Вымпелком» и правительством Республики Татарстан.

Документ предполагает долгосрочное взаимодействие в сфере развития цифровой экономики на территории республики. Предусмотрены мероприятия, направленные на развитие информационно – телекоммуникационных технологий и элементов «умного города», использование технологий анализа данных для повышения качества жизни и безопасности граждан, развитие новых технологий и сервисов в области связи, применение искусственного интеллекта для увеличения туристического потока.

Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан, сказал: «Бурный рост цифровых технологий сегодня оказывает существенное влияние на все сферы деятельности. Каждая отрасль переживает цифровую революцию. Наши партнеры из „Вымпелком“ имеют огромный опыт в части цифровизации. Мы высоко ценим возможность развивать наше сотрудничество».

Александр Торбахов, генеральный директор «Вымпелкома», сказал: «Цифровизация сегодня – уже не просто модное слово, а гигиенический фактор развития государства. Республика Татарстан является одним из лидеров в этой сфере, и мы уверены, что большой опыт и экспертиза „Билайна“ в работе с большими данными, машинным обучением, искусственным интеллектом, облачными сервисами и телекоммуникационными платформами, а также наши решения в рамках концепции „умный город“ помогут сделать жизнь граждан республики комфортнее и безопаснее».

Кроме того, «Билайн» пригласил 30 студентов из Татарстана на стажировку с возможностью разработки инновационных продуктов и участие в образовательных программах «Вымпелкома».