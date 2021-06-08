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Dynatrace совместно «Рускомтехнологии» представит проект по внедрению продукта «КЛЮЧ АСТРОМ» в ВТБ на CNews FORUM Кейсы

Компания Dynatrace, спонсор CNews FORUM Кейсы, представит на мероприятии совместно с российским APM-вендором (Application Performance Monitoring) «Рускомтехнологии» проект по внедрению продукта «КЛЮЧ АСТРОМ» в инфраструктуру банка ВТБ.

Напомним, что продукт «КЛЮЧ АСТРОМ» родился в рамках инициативы по импортозамещению, которая реализуется в период с 2016 г. по настоящее время в сотрудничестве Dynatrace и «Рускомтехнологии». Продукт использует технологическую базу ведущего мирового APM-вендора в данном сегменте рынка и уже внедряется у ряда заказчиков на российском рынке.

Технология APM сегодня является очень востребованной для крупных банков, онлайн-сервисов, государственных услуг, предприятий телеком-сектора и других компаний. При помощи APM заказчики осуществляют мониторинг бизнес-процессов в цифровых сервисах, улучшают показатели жизненного цикла технологических и коммерческих продуктов, автоматизируют поддержку внутренних и внешних пользователей, контролируют их цифровой опыт.

APM-рынок в России входит в стадию зрелости, и число внедрений систем постоянно растет. Тем более интересен будет опыт такого высокотехнологичного заказчика как ВТБ, который поделится основными кейсами внедрения подобного рода продуктов в технологическом окружении крупного банка.

Дмитрий Степанов

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