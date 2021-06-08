В группе QIWI назначен новый CEO

QIWI plc объявила о назначении Андрея Протопопова на должность CEO группы QIWI со 2 июня 2021 г. В качестве CEO он сменит Бориса Кима.

Андрей Протопопов давно играет важную роль в группе QIWI, в частности, в сфере разработки продуктов. До назначения на должность генерального директора сегмента платежных сервисов с июня 2015 г. по август 2019 г. он занимал должность директора по IT и развитию продуктов, а с сентября 2013 г. по июнь 2015 г. был руководителем отдела управления продуктами. У Андрея Протопопова более чем 12-летний опыт в области коммерческого продуктового управления. До прихода в группу QIWI он 12 лет работал в компании Procter & Gamble, занимая различные должности в области рыночной стратегии и планирования, а также развития бизнеса.

В 2004 г. Андрей Протопопов окончил Новосибирский государственный университет, получив степень магистра по специальности «Математика».

«За 8 лет работы в QIWI Андрей проделал огромную работу. Я очень рад видеть его во главе нашей компании и думаю, что мы и дальше будем двигаться в верном направлении. Как основатель и экс-СЕО группы QIWI, я уверен, что Андрей обладает драйвом и четким стратегическим видением, которые позволят приумножить успех нашей компании. Его назначение — результат тщательного процесса планирования преемственности, возглавляемого Советом Директоров и Борисом Кимом, — прокомментировал назначение Сергей Солонин, председатель Совета директоров QIWI. — Я абсолютно уверен, что опыт работы Андрея в качестве генерального директора платежного сегмента, его лидерские навыки и знания в сфере высоких технологий помогут вывести группу QIWI на новый уровень».

«Для меня большая честь возглавить группу QIWI в качестве CEO, — заявил Андрей Протопопов. — Я с нетерпением жду дальнейшего сотрудничества с высокопрофессиональным руководством Компании, непосредственно с Сергеем, председателем Совета директоров, и со всеми членами Совета директоров. Группа QIWI — это команда самых талантливых специалистов в сфере платежных сервисов, которая стремится предлагать клиентам удобные цифровые решения. Вместе мы будем использовать новые открывающиеся возможности для роста, предоставим лучшие условия для карьерного развития сотрудников и принесем дополнительную ценность для акционеров».