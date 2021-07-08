Центр ИИ МТС и Университет ИТМО запускают проектную магистратуру

МТС совместно с Университетом ИТМО подписали соглашение о создании проектной магистратуры. Тем самым компания и университет расширяют текущее сотрудничество. Менторы wентра ИИ МТС будут привлекать студентов к выполнению проектов, обучать технологиям искусственного интеллекта на практике. Первый набор в проектную магистратуру состоится осенью этого года.

Центр ИИ МТС и университет ИТМО сотрудничают в области развития искусственного интеллекта, проведения совместных исследований и подготовки студентов с 2018 г. За три года было реализовано два научно-исследовательских проекта в области автоматизации систем распознавания речи и разметки данных, открыта специализация «Технологии разговорного интеллекта» магистратуры университета, запущена работа совместной лаборатории по ИИ.

Центр искусственного интеллекта и Университет ИТМО расширяют партнерство, открывая совместную проектную магистратуру. Это формат обучения студентов, при котором они не посещают лекции в университете, а получают новые знания в процессе работы над проектом с персональным ментором. Специалисты ML-департамента центра ИИ МТС будут привлекать студентов к выполнению реальных задач, тем самым погружая их в специализацию и работу ИИ-индустрии в целом.

Для каждого студента разработают персональный учебный план, менторы будут давать им задачи по разным направлениям и помогать с освоением новых знаний, чтобы у магистров сформировалось более полное представление о разных специализациях. Таким образом каждый учащийся проектной магистратуры будет учиться по индивидуальной программе и за время обучения сможет попробовать себя в разных ролях и направлениях работы.

Чтобы поступить на проектную магистратуру, студентам нужно будет сдать вступительный экзамен, показать свою подготовку в области программной инженерии, а также пройти собеседование с ментором компании-партнера. Обучение будет бесплатным для студентов.

«Расширяя партнерство с Университетом ИТМО мы вносим свой вклад в развитие нового поколения специалистов с современными компетенциями в области искусственного интеллекта, которые будут востребованы рынком. Сейчас один из главных вызовов индустрии – не разработка новых алгоритмов, а недостаток компетентных кадров, людей нового образа мышления, которые могут подойти к решению задачи нестандартно и успешно работать на глобальном рынке. Именно таких людей мы будем готовить вместе с Университетом ИТМО. При таком подходе выигрывают все участники процесса: студенты, которые получают не просто академические знания, но и практические навыки, университет, который выпускает востребованных специалистов, и компания, которая развивает рынок труда и привлекает к работе талантливых молодых сотрудников», – сказал директор центра ИИ МТС Александр Ханин.

«В этом году мы планируем набрать 3-5 человек, чтобы вместе опробовать новый формат обучения магистров «в бою». Но в дальнейшем число студентов, обучающихся на нашей проектной магистратуре, будет увеличено», – отметил Ханин.

«У наиболее способных ребят возникает естественное желание как можно раньше начать работать и делать карьеру. Действительно, сейчас уже после бакалавриата студенты-программисты могут найти вакансии по специальности. При этом им предлагают наиболее рутинные и однообразные задачи, пока они не наберутся достаточно опыта и знаний. Поэтому важно продолжить обучение в магистратуре, чтобы выйти на рынок уже более подготовленным специалистом. А чтобы во время учебы не возникало конфликта приоритетов между работой и занятиями в университете, мы запускаем проектную магистратуру. Ребятам не нужно будет думать, как совместить работу и учёбу, так как на уровне руководства компании и университета мы уже согласовали такой режим обучения. Это абсолютно новый формат обучения. Мы рады, что запускаем его в партнерстве с центром ИИ МТС – лидером в области создания продуктов на основе технологий искусственного интеллекта, ориентированным на лучшие мировые практики», – сказал Дмитрий Муромцев, руководитель международной лаборатории «Интеллектуальные методы обработки информации и семантические технологии» Университета ИТМО.

В 2020 г. в рамках магистерской программы факультета компьютерных технологий и управления Университета ИТМО в партнерстве с МТС ИИ была запущена специализация «Технологии разговорного интеллекта». Сейчас на ней обучаются восемь студентов: вместе с экспертами центра ИИ МТС они будут заниматься разработкой системы распознавания речи, генерации и анализа шумов, созданием диалоговых и виртуальных ассистентов, систем голосового управления, баз знаний.

Также в прошлом году в партнерстве с центром ИИ МТС начала работу лаборатория по искусственному интеллекту Университета ИТМО, где магистранты проходят практику и могут участвовать в мастер-классах, митапах и хакатонах вместе с представителями МТС.