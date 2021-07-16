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«Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь»

«Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь». В результате компания стала стопроцентным акционером банка и получила все лицензии «Акрополя», включая универсальную банковскую.

Сделка была закрыта после одобрения Банка России. Сумма сделки составила около 1,1 млрд руб., из них 75 млн — премия к капиталу за покупку.

Как «Яндекс» сообщал ранее, лицензии «Акрополя» позволят компании развивать направление финансовых сервисов и создавать новые продукты для пользователей и партнёров.

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