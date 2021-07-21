Zebra Technologies приобретает компанию Fetch Robotics

Zebra Technologies Corporation объявила о намерении приобрести компанию Fetch Robotics, которая является первопроходцем в сфере автоматизации по запросу. Автономные мобильные роботы Fetch используются для оптимизации сортировки в пунктах обработки заказов и распределительных центрах, своевременной доставки материалов на промышленные объекты и автоматизации выполняемых вручную процессов по перемещению материалов на любых объектах.

Компания Fetch обладает самым обширным ассортиментом автономных мобильных роботов в отрасли и предлагает бесперебойную интеграцию с системами складирования и промышленного производства без необходимости менять оборудование или инфраструктуру. Workflow Builder от компании Fetch — это готовое решение для автоматизации разработки рабочих процессов путем перетаскивания блоков кода. С его помощью клиенты и партнеры могут развертывать рабочие процессы по перемещению материалов за несколько часов, а не месяцев. Автономные мобильные роботы Fetch Robotics позволяют сократить последствия нехватки рабочей силы за счет повышения скорости обработки, эффективности и производительности. Они могут работать параллельно с людьми в центрах исполнения и распределения заказов, а также на промышленных объектах.

«Приобретение Fetch Robotics ускорит реализацию концепции по анализу корпоративных активов и развитию в области интеллектуальной автоматизации производства за счет внедрения новых возможностей поддержки рабочих процессов и повышения производительности предприятий клиентов в средах с растущим уровнем автоматизации на основе данных», - рассказал Андерс Густафссон (Anders Gustafsson), генеральный директор Zebra Technologies: «Это решение также содействует нашему стремлению оптимизировать цепочку поставок от производителя до потребителя. Мы рады вхождению команды Fetch в состав Zebra».

Кроме широкого ряда автономных мобильных роботов, компания Fetch Robotics предлагает облачное корпоративное ПО FetchCore. Это базовая платформа для развертывания множества автоматизированных рабочих процессов и их комплексной интеграции с промышленными и складскими операциями. Она также предоставляет уникальные аналитические данные о работе предприятия с использованием машинного обучения на основе данных, получаемых с датчиков роботов. Запланированное приобретение развивает концепцию компании Zebra по предоставлению передовых роботизированных решений клиентам, на предприятиях которых применяются трудоемкие операции.

Стратегия роботизированной автоматизации компании Zebra объединит человекоориентированные средства разработки рабочих процессов, включая текущие продукты Zebra, такие как FulfillmentEdge и SmartSight, с решениями Fetch Robotics. В результате заказчики получат инновационный продукт, повышающий эффективность и окупаемость инвестиций за счет оптимального управления технологиями и человеческими ресурсами.

«Специалисты Fetch рады присоединиться к команде Zebra и начать работу по внедрению гибких процессов автоматизации с использованием автономных мобильных роботов и облачной платформы для поддержки роботизации. Объединяясь, мы создаем сильную команду с необходимыми технологиями для предоставления комплексных решений, устраняющих проблемы клиентов», - рассказала Мелони Уайз (Melonee Wise), главный исполнительный директор Fetch Robotics: «Помогая компаниям динамически оптимизировать и организовывать обработку заказов, дистрибуцию и промышленное производство, мы предоставляем им возможность справляться с растущим спросом, сокращать сроки поставки и решать вопросы, связанные с уменьшением ресурсов рабочей силы».

Компания Fetch достигла существенного прогресса в рамках инвестиционного проекта Zebra Ventures. Расчетный уровень продаж этого высокодоходного бизнеса, находящегося на ранней стадии быстрого развития, составляет примерно 10 млн долл. США в годовом исчислении. План компании Zebra по выводу продуктов на рынок и знание отраслевых особенностей обеспечат синергетический эффект с учетом интеграции технологий и инвестиций в эту компанию.

«Наша цель — сделать так, чтобы и роботы и люди выполняли ту работу, которая у них получается лучше всего», - заявил Билл Бернс (Bill Burns), директор по продуктам и решениям Zebra Technologies: «Это приобретение является частью планируемого комплекса инноваций, который отражает нашу приверженность созданию решений, помогающих клиентам оптимизировать процессы с помощью робототехники.»

Планируемый объем вложений со стороны Zebra составит 290 млн долл. США наличными — это стоимость 95-процентной доли Fetch, которая пока не принадлежит Zebra. Эта сделка будет осуществлена в соответствии со стандартными условиями закрытия, включая официальное утверждение. Закрытие запланировано в третьем квартале 2021 года.

Юридическую поддержку компании Zebra оказывает Vedder Price. Fetch пользуется юридическими услугами Fenwick & West, а финансовую поддержку оказывает компания Evercore.