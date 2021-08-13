Qlik объявила о приобретении Nodegraph

Qlik объявила о приобретении компании Nodegraph, разработчика кастомизированных решений для управления метаданными. Интеграция решения Nodegraph расширит возможности интеграционной платформы Qlik за счет интерактивного отображения происхождения данных (Data Lineage), анализа эффективности и управления данными (Data Governance). Это способствует реализации концепции «объяснимого BI», которая подразумевает прозрачность в работе с данными и доверие к данным как источнику принятия решений.

Приобретение компании Nodegraph способствует развитию концепции Qlik Active Intelligence: решения принимаются на основе аналитики проверенных данных, обновляемых в режиме реального времени, что повышает ценность данных в бизнесе.

«Компании все чаще принимают управленческие решения на основе данных, поэтому крайне важно, чтобы все данные в организации были актуальными, проверенными и унифицированными, – отметил Майк Капоне (Mike Capone) CEO Qlik. – Nodegraph предоставляет интерактивную информацию о происхождении данных, анализ эффективности и возможности управления данными: все это делает абсолютно прозрачными источники данных, процесс изменения данных и их достоверность. Эта прозрачность повышает доверие сотрудников к данным. Доверие, в свою очередь, является ключевым элементом создания культуры Active Intelligence, при которой данные становятся неотъемлемым инструментом в решении бизнес-задач».

Компании вовлекают все большее количество сотрудников в работу с данными, чтобы принимать более эффективные и своевременные решения. Поскольку данные для принятия решений поступают из различных источников, распределённых по всей компании, руководители ИТ-отдела и топ-менеджмент должны сотрудничать, чтобы данные оставались достоверными и единообразными и корректно использовались всеми участниками процесса.

Интерактивное представление происхождения данных и расширенные возможности управления данными Nodegraph позволят клиентам Qlik получить более полный обзор структуры конвейеров данных – от систем-источников до преобразования и использования.

Nodegraph можно легко подключить к широкой экосистеме облачных платформ, таких как AWS, Google Cloud и Microsoft Azure, и целому ряду аналитических продуктов, таких как Qlik, SSIS, Snowflake, Microsoft Power BI и Tableau. Такая гибкость отвечает агностическому подходу Qlik к интеграции данных в любые BI-системы. Глубина понимания данных в Nodegraph поможет компаниям расширить доступ к данным и поддержит программы модернизации аналитики с переносом ее в облачную среду.

Условия сделки не разглашаются. Qlik обеспечит полную поддержку всех существующих клиентов и партнеров Nodegraph, многие из которых являются и клиентами Qlik. Qlik интегрирует Nodegraph в собственные SaaS-решения, включая Qlik Catalog, во второй половине 2021 г. и начнет монетизацию сервиса в IV квартале 2021 г.