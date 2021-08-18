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Спутниковые решения РТКОММ помогли интегрировать спасателей удаленного тувинского поселка в единую региональную диспетчерскую службу

РТКОММ по результатам конкурса и на основании заключенного контракта с главным управлением МЧС России по Республике Тыва подключил станции VSAT на объектах инфраструктуры спасателей в поселке Кунгуртуг. Скоростным спутниковым интернетом оснащены поселковая пожарная часть, диспетчерский центр и станция скорой помощи.

Благодаря этому работа спасателей в Кунгуртуге получила дополнительную степень эффективности, надежности и оперативности: сообщения о любых происшествиях в этом удаленном и труднодоступном поселке теперь поступают на центральный диспетчерский пульт единой системы вызова экстренных оперативных служб региона, а оттуда направляются дежурной сменой в профильное подразделение спасателей поселка Кунгуртуг в зависимости от характера происшествия.

Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл сказал: «РТКОММ продолжает системную деятельность по оснащению современными спутниковыми решениями инфраструктуры МЧС Республики Тыва. Пример поселка Кунгуртуг, находящегося в труднодоступном и удаленном от центра субъекта районе, показывает, как мы реализуем проекты, позволяющие усиливать ежедневную коммуникационную деятельность спасателей, от скорости взаимодействия которых с экстренными оперативными службами региона может зависеть жизнь и здоровье граждан, а также благополучие окружающей природной среды. Кроме того, теперь спасатели Кунгуртуга, в зоне ответственности которых находятся и другие малочисленные населенные пункты района, могут получать точную информацию о характере происшествий, а значит и реагировать на них специальным образом, задействовав ресурсы именно тех подразделений, компетенции которых требуются для эффективного решения ситуации.

В рамках заключенного контракта РТКОММ предоставляет ГУ МЧС по Республике Тыва круглосуточную сервисную поддержку, гарантирующую бесперебойные стабильные каналы спутниковой связи для решения всех служебных задач клиента.

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