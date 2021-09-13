Sciener и #CloudMTS расскажут об управлении жизненным циклом активов предприятия

23 сентября в 11:00 Sciener и #CloudMTS приглашают на вебинар о новых возможностях и сценариях ИТ для управления жизненным циклом активов предприятия.

Не только ремонты. Эксперты расскажут о новых возможностях решения ТУРБО ТОРО и покажут, как увеличить полезный срок службы физических активов в различных отраслях. Вы увидите, как с помощью универсального ИТ-инструмента управлять жизненным циклом активов от приобретения до списания на примере производства, сельского хозяйства, энергетики.

Участники узнают о современных ИТ-практиках и решениях, в том числе в облачной инфраструктуре. Они получат возможность в числе первых бесплатно протестировать систему управления активами ТУРБО ТОРО, развернутую в облаке #CloudMTS.

Перейдя на облачную модель, компании получают гарантированную стабильность, быстродействие, масштабируемость. Публичное облако #CloudMTS помогает отказаться от устаревшего парка оборудования и затрат на модернизацию, быстро запустить любой ИТ-сервис, справиться с пиковыми нагрузками на инфраструктуру.

Вебинар будет интересен представителям производственных предприятий, электросетевых хозяйств, заправочных станций, водоканалов, котельных, а также компаний, управляющих полями, спецтехникой и другими объектами.

В программе:

Виды физических активов, структура их записи, учет функционирования

Планирование воздействия на актив, управление нарядами

Аналитика по состоянию активов с использованием BI

Сценарии использования в производстве, сельском хозяйстве, энергетике

Возможности мобильного решения и доступ из облачной инфраструктуры

Спикеры:

Владимир Егоров, заместитель генерального директора по разработке Консист Бизнес Групп

Сергей Ушаков, архитектор бизнес-систем, компания Sciener, Консист Бизнес Групп

Сергей Бобрецов, директор по продукту ТУРБО ТОРО, Консист Бизнес Групп

Юлий Новиков, руководитель направления технического пресейла облачных сервисов CloudMTS

Регистрация по ссылке

Организаторы

Sciener – российская компания, обладающая богатым опытом создания информационных систем управления промышленными предприятиями. Основана в 2002 году, входит в Консист Бизнес Групп (ГК ЛАНИТ). Создает высокотехнологичные решения на российских и зарубежных программных платформах. Партнер российского вендора программного обеспечения для бизнеса ТУРБО. www.sciener.ru

CloudMTS – облачный провайдер с собственными дата центрами и магистральными каналами связи по всей России. Надежный партнер для крупного и ключевого бизнеса благодаря финансовой устойчивости и глубокому пониманию проблем заказчиков при организации ИТ инфраструктуры. Предоставляет решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Облачная экосистема МТС включает более 25 услуг для разных бизнес-задач. www.cloud.mts.ru

ТУРБО – российский бренд информационных систем управления бизнесом с 1991 г. Разработка и развитие платформы и решений ТУРБО является одним из ключевых направлений бизнеса Консист Бизнес Групп (ГК ЛАНИТ). Сегодня ТУРБО ― это тысячи клиентов, широкая партнерская сеть и новая линейка ИТ-систем, объединенных концепцией мобильности, быстродействия и передовой эргономики поколения Z. www.turbosolution.ru