«Яндекс» запускает Фонд Сегаловича

«Яндекс» запускает Фонд Сегаловича. Фонд имени сооснователя компании Ильи Сегаловича объединит некоммерческие образовательные проекты Яндекса, а также поддержит организации и общественные инициативы, которые занимаются развитием доступного и качественного образования в сфере математики и ИТ. Общая сумма грантов в 2022 г. составит 250 млн руб.

«Сегодня, 13 сентября, в день рождения Ильи Сегаловича, мы объявляем о создании фонда, который будет носить его имя. Илья горел своим делом, искренне любил людей и помогал тем, кому это было нужно. Для многих он был наставником и примером — учителем в высшем смысле этого слова. Фонд будет действовать в духе Ильи — создавать образовательные решения, которые, с одной стороны, позитивно влияют на жизнь конкретного человека, а с другой — улучшают общество в целом. Хорошие знания — это возможность реализовать свой потенциал и уверенно чувствовать себя в будущем», — отметила Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России.

Основные задачи Фонда Сегаловича:

сделать современное ИТ- и математическое образование доступным;

развивать сферу образования с помощью доступных для всех данных, методик и технологий;

поддерживать учителей и профессиональное сообщество;

участвовать в проектах, которые укрепляют в людях стремление к знаниям, науке и культуре.

Фонд Сегаловича будет развивать собственные проекты, а также выделять гранты организациям и общественным инициативам. Оценивать проекты претендентов на гранты будут эксперты фонда. Среди них — как представители сферы образования, так и известные общественные деятели, а также менеджеры «Яндекса». Имена экспертов и грантовые программы объявят 10 ноября 2021 г. на конференции «Яндекса» об образовании YaC/e.

«Яндекс» занимается образовательными проектами уже 15 лет, и сейчас они охватывают около 6 млн человек: школьников, студентов, начинающих специалистов и учителей. Например, 1,9 млн школьников учились по «Яндекс.учебнику», Школу анализа данных окончили более 1000 человек, Лицей Академии «Яндекса» — более 6500 ребят, а на совместные программы «Яндекса» с университетами ежегодно поступают более 1500 студентов.

В 2019 г. «Яндекс» запустил постоянную корпоративную программу развития образовательной среды с помощью технологий. В ее рамках компания до 2023 г. вкладывает 5 млрд руб. в развитие собственных бесплатных образовательных проектов. Теперь эта работа продолжится на базе Фонда Сегаловича и будет усилена грантами.