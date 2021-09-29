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Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC

С 1 по 6 октября 2021 г. в Москве впервые пройдет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). Участники будут состязаться в Центральном выставочном зале «Манеж», также часть мероприятий пройдет в парке «Зарядье».

ICPC — старейшее и самое престижное командное ИТ-соревнование в мире, которое проводится ежегодно с 1977 г. Россия присоединилась к чемпионату в 1995 г. и сегодня опережает все страны по количеству медалей.

«В соревнованиях в Москве примут участие более 100 команд. В них вошли свыше 350 программистов из 42 стран. Действующим чемпионом является наша столичная команда. Это коллектив Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Причем ребята первые в истории турнира, кто одерживал победу в финале одним и тем же составом два года подряд», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

В отборочных этапах ICPC 2021 г. участвовали 60 тыс. молодых программистов более чем из 100 стран мира. В предстоящем финале выступит 15 российских команд, в том числе пять московских. Это студенты Московского физико-технического института, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Московского авиационного института. В прошлом году из-за пандемии финал не проводился, а в 2019-м он проходил в Порту (Португалия), в нем приняли участие 10 российских коллективов, включая три московских.

На итоговом этапе в Москве команды из трёх человек в течение пяти часов будут соревноваться в логике, скорости и стратегии, определяя оптимальные решения для 8-12 уникальных алгоритмических задач разной степени сложности. Решение предполагает написание кода на одном из языков программирования. Побеждает команда, справившаяся с максимальным количеством заданий за определенное время. Кроме того, участникам предстоит проявить навыки работы в команде и правильного распределения обязанностей, ведь они требуются при создании реальных продуктов в любой ИТ-компании.

«Сегодня в столице сосредоточено порядка 70% российской ИТ-отрасли, и каждая пятая вакансия на московским рынке труда открыта именно для специалистов в области ИТ и связи. Такие соревнования, как ICPC, собирают лучших из лучших и становятся стимулом для молодых программистов. Многие победители и призеры чемпионата проявили себя в ведущих ИТ-компаниях и разработали продукты, которыми сегодня пользуются миллионы человек по всему миру. Уверен, что участники этого финала также добьются серьезных успехов», — сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Параллельно с соревнованиями 1-2 октября 2021 г. в «Манеже» пройдет открытая деловая программа. Запланированы выступления представителей российских и зарубежных ИТ-компаний, бизнес-дискуссии и паблик-токи с участием крупнейших работодателей. Основными темами станут запуск и продвижение стартапов, карьерные возможности ИТ-специалистов и выпускников вузов, развитие надпрофессиональных навыков (soft skills) для программистов. Мероприятия бесплатны, для их посещения необходима регистрация.

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