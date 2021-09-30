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Ntechlab изучит демографию и посчитает посетителей «Экспо-2020» в Дубае

Ntechlab, технологический партнер госкорпорации «Ростех», в рамках технологического партнерства с российским павильоном на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае предоставит свою платформу мультиобъектной видеоаналитики Findface Multi с функцией распознавания лиц и силуэтов людей для подсчёта посетителей.

Система позволит подсчитать общее число посетителей, проанализировать информацию о них: определить пол, возраст, оценить число уникальных посетителей, собрать информацию о частоте визитов.

При помощи Findface Multi в российском павильоне также смогут следить за соблюдением мер безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Cистема будет уведомлять сотрудников, когда в одной зоне находится чрезмерно большое число людей, и собирать информацию об очередях, например, в какое время они сформировались и сколько человек находится в очереди.

«Экспо-2020» обещает стать одной из крупнейших за всю историю проведения всемирных выставок. Для нас, как технологической компании, обеспечение безопасности посетителей российского павильона на «Экспо-2020» – это ответственная и интересная задача», – отметил генеральный директор Ntechlab Андрей Теленков.

23 ноября в рамках «Экспо-2020» Ntechlab организует международную конференцию, посвящённую видеоаналитике. Участники из 10 стран, в том числе Бангладеш, Индии, Иордании, ОАЭ и России обсудят применение видеоаналитики администрациями городов, банками, сетями розничной торговли и промышленными предприятиями, а также ключевые тренды в сфере распознавания лиц и этическое использование искусственного интеллекта.

«Экспо-2020» пройдет в Дубае с 1 октября 2021 г. по 31 марта 2022 г.

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