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«Ред софт» будет сопровождать систему межведомственного электронного взаимодействия ФАС

Информационно-технический центр Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и «Ред софт» заключили государственный контракт по техническому сопровождению программного обеспечения Автоматизированной системы межведомственного электронного взаимодействия Федеральной антимонопольной службы (АС МЭВ ФАС России).

АС МЭВ ФАС России разработана «Ред софт» в 2012 г. В течение девяти лет ФАС при помощи автоматизированной системы в электронном виде взаимодействует с другими органами власти посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также оказывает государственные услуги юридическим и физическим лицам.

«Ред софт» разрабатывает модули для подключения информационных систем к СМЭВ и Единому порталу государственных услуг (ЕПГУ) и оказывает их сопровождение с 2011 г. Среди заказчиков – Министерство обороны России, Генеральная прокуратура России, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России, Росавиация, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России, а также другие федеральные и региональные органы исполнительной власти.

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