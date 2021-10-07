My.Games Venture Capital проинвестировала $3 млн в поддержку игровых студий из СНГ

My.Games Venture Caputal, инвестиционное подразделение My.Games (входит в Mail.ru Group), проинвестировало в трех новых партнеров: Vox, Tworogue Games и Wideview Games. Общий объем инвестиций в три студии составил порядка $3 млн. В результате всех трех сделок MGVC приобрело миноритарную долю студий с опционами на контроль. Суммарное количество сделок MGVC, совершенных с момента основания, увеличилось до 47 (10 проведено в этом году), а сумма инвестиций за первое полугодие 2021 г., по данным платформы Investgame, превысила $20 млн.

«Мы широко смотрим на рынок и инвестируем в студии, которые работают в жанрах с высоким охватом аудитории и показателями выручки. При этом особое внимание мы уделяем жанрам, которых еще нет в портфолио My.Games и которые могут значительно расширить нашу экспертизу. Один из векторов нашего развития — максимальная диверсификация игрового портфеля с возможностью дальнейшей интеграции продуктов студий-партнеров в единую экосистему группы», — сказал Никита Мацокин, исполнительный продюсер MGVC.

Tworogue Games была основана в Москве, и на данный момент в штате студии находятся 17 сотрудников. Ядро команды было сформировано в 2016 г. Студия занимается разработкой мидкорного мобильного F2P-проекта в жанре hero collection RPG. Tworogue Games планирует создать уникальный игровой опыт в жанре путем новых комбинаций основного геймплея и прогрессии. Релиз игры планируется на 2022 г.

Команда Wideview Games появилась в 2016 г. в Минске. Студия, состоящая из 20 профессионалов, имеет большой опыт в мобильной разработке. Проект Tamadog был признан игрой года по версии Apple в номинации Tech & Innovation — AR: Russia. Студия занимается разработкой двух мобильных казуальных F2P-игр, релиз которых запланирован на следующий год. Wideview Games экспериментирует с геймплейными и метамеханиками для создания уникального и интересного игрового опыта для казуальной аудитории.

Студия Vox была основана в 2020 г. в Москве. Студия из 16 человек занимается разработкой одноименного приложения для голосовых знакомств. На сегодняшний день Vox — это более 14 млн голосовых записей или 8,5 года прослушивания голосовых сообщений, более 3 млн образованных пар, около десятка протестированных гипотез, в том числе с игровой механикой и преобладанием женской аудитории среди пользователей. Уникальность голосового общения заключается в большем вовлечении в коммуникацию участников и большую интерактивность.

Согласно данным Investgame, в первом полугодии 2021 г. MGVC вошло в топ-15 крупнейших инвестиционных фондов в мире. За четыре года работы MGVC консолидировало восемь студий, всего в портфеле подразделения находится более 40 студий.