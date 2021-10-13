«Сбер» предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином

«Сбер» представил в своём маркетплейсе новый продукт для бизнеса. Платформа «Insales: Онлайн-продажи» позволяет предпринимателям создать готовый сайт для продаж товаров или услуг с возможностью выгрузки на маркетплейсы и социальные сети, не прибегая к помощи программистов.

Всё, что требуется от владельца бизнеса — загрузить свой каталог товаров в личный кабинет из любой учётной системы или добавить все необходимые данные вручную. Затем нужно выбрать готовый дизайн шаблона из множества вариантов, настроить необходимые интеграции (например, с логистическими компаниями, сервисами оплаты, системами учёта и «1С», CRM-системами и телефонией), на платформе есть 300+ готовых модулей и интеграций.

Кроме того, чтобы оказать предпринимателям дополнительную поддержку, «Сбер» добавил в Insales рассрочку с беспроцентным периодом в 30 дней. Деньги на развитие бизнеса можно получить онлайн в формате 24/7. Предложение доступно для текущих и новых клиентов Insales.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, сказал: «Среди клиентов банка на Северо-Западе мы фиксируем высокий спрос на нефинансовые услуги «Сбера». Совместно с компаниями экосистемы мы стремимся развивать их возможности, чтобы ведение бизнеса было более комфортным даже для начинающих предпринимателей. Новая платформа удобна в использовании и имеет расширенный функционал».

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказала: «Новый сервис в маркетплейсе интернет-банка «Сбербизнес» позволяет предпринимателям быстро и просто создать продающий сайт с возможностью чекаута и широким выбором площадок для продажи. Он станет отличным дополнением к линейке сервисов и услуг «Сбера» для предпринимателей. С помощью «Insales: Онлайн-продажи» пользователь может разместить свой каталог товаров на Ozon, Wildberries, Instagram, в соцсети «Вконтакте», в «Сбермегамаркете», на «Яндекс.маркете», Aliexpress и Avito. Заказы из разных платформ легко обрабатывать благодаря встроенной системе обработки заказов в одном окне и коммуницировать с покупателями через мессенджеры и социальные сети».