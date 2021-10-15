«Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения

Инвестиционный холдинг ГК «Ташир медика» приобрел 50-процентную долю в компаниях-разработчиках ИТ-решений для государственной и частной систем здравоохранения «Нетрика медицина» и «Элнетмед». Ожидается, что новое партнёрство позволит ускорить развитие компаний в сфере B2B и выйти на новые рынки, в том числе международные.

Компания «Элнетмед» входит в группу компаний «Нетрика» и является разработчиком платформы N3.Health. С этим решением в 2019 г. компания вышла на рынок коммерческого здравоохранения и объединила на одной платформе клиники, страховые компании, агрегаторов и лабораторные службы. Проект N3.Health стал первым в России равноудаленным от медицинских информационных систем оператором, официально уполномоченным Минздравом передавать данные из частных клиник в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), как того требует постановление Правительства России №555. Дополнительно облачная платформа способствует увеличению пациентопотока и сокращению расходов за счёт цифровизации процессов между участниками рынка коммерческой медицины.

«Нетрика медицина» – самостоятельный проект ГК «Нетрика», специализирующийся на интеграции медицинских информационных систем и создании сервисов для пациентов, врачей и организаторов здравоохранения. В портфеле компании – более 40 ИТ-продуктов для разных отраслей медицины, а ключевой продукт – платформа «N3.Здравоохранение» – обеспечивает обмен данными между медицинскими организациями и федеральными сервисами. Платформа внедрена и используется в 20 субъектах РФ, Министерстве здравоохранения РФ и ФМБА России. С платформой интегрированы большинство вендоров прикладных систем для медицины, представленных на российском рынке – это более 100 систем разных разработчиков. К платформе подключены медицинские организации, обслуживающие в общей сложности более 25 млн человек, за последние 5 лет выручка компании увеличилась трехкратно.

Рынок цифровой медицины за последние два года показал существенный рост, в основном за счет ускоренных темпов цифровизации государственного сектора медицины, и, по оценкам экспертов, достиг 17 млрд руб. Среди важнейших тенденций рынка здравоохранения – переход к аналитике на основе первичных данных, расширение дистанционного взаимодействия пациента с медицинскими организациями и подключение к ЕГИСЗ всех медицинских учреждений.

По заявлению сторон, сделка является стратегической для «Ташир медика» и ГК «Нетрика».

Приобретенные компании станут ядром развития новой частной цифровой экосистемы здравоохранения.

Стратегическим приоритетом партнёрства является поддержка развития «Элнетмед» через масштабирование сервисов цифровой медицины на большее количество частных медицинских клиник, лабораторий и страховых компаний (В2В), а в перспективе – создание сервисов для пациентов (В2С).

Акционеры рассчитывают на двукратный рост группы компаний в течение ближайших трех лет, обеспеченный инвестициями в новые продукты, развитием кадрового потенциала и новыми сделками по слиянию и поглощению.

Для «Ташир медика» усиление экспертизы в ИТ-продуктах является неотъемлемым этапом стратегии развития сервисов «новой медицины», основанной на предиктивном подходе и персонализации.

Учитывая благоприятные инициативы органов законодательной власти по поддержке коммерциализации данных и создания новых сервисов цифрового здравоохранения, компании имеют большие перспективы развития бизнеса. Аккумулированные знания стимулируют продвижение бесшовного подхода по оказанию медицинских услуг клиентам не только в рамках амбулаторного или стационарного звена, но и дома или на рабочем месте.

Арсен Галстян, управляющий партнер ГК «Ташир медика», сказал: «Уникальный случай эмоционального, рационального и стратегического созвучия во всех направлениях и мыслях с командой, с которой мы породнились. «Нетрика» – это яркий пример идеально сбалансированной, правильно мотивированной, масштабно, широко и глубоко думающей группы энергичных и амбициозных профессионалов. Поскольку я уверен, что цифра – это каркас медицины завтрашнего дня, мы горды нашим альянсом с лучшими в России и с утроенной силой будем совместно создавать эталонные продукты и процессы в индустрии цифровой медицины будущего».

Артём Мошков, председатель совета директоров ГК «Нетрика», сказал: «Стратегическое партнерство наших компаний позволит расширить совместное присутствие на стремительно растущем рынке цифрового здравоохранения и создать дополнительную ценность для наших клиентов в сегменте частной медицины и лабораторной диагностики. ГК «Ташир медика» – команда профессионалов с многолетним опытом в здравоохранении. Мы надеемся на синергию за счёт объединения компетенций и рассчитываем выйти на новые рынки, в том числе зарубежные».

Денис Чумаков, генеральный директор «Нетрика Медицина»: «Решениями нашей компании пользуются четверть регионов России, поэтому наш приоритет – сохранить высокий уровень сервиса для клиентов. Мы продолжим наращивать экспертизу в области интеграции МИС, построении пациент-ориентированных систем, big data и аналитики на основе первичных данных».

Владимир Соловьев, генеральный директор «Элнетмед», отметил: «Направление B2B сравнительно молодое в группе компаний, которое начали интенсивно развивать около трех лет назад. Мы взяли наш лучший опыт десяти лет работы на ниве информатизации государственного здравоохранения и сделали платформу N3Health.ru с упором на частные медицинские организации и разработчиков решений для них. В портфеле нового стратегического партнера присутствуют несколько продуктов, которые органично вольются и укрепят наши идеи для медицинского бизнеса. В свою очередь, наши – смогут стать частью проектов «Ташир медика». В планах альянса, используя нашу экспертизу и идеологию, плотно заняться инфраструктурными продуктами концепции 4P Healthcare и предложить их бизнесу, а также продвигать решения на иностранных рынках. Ведь уже сейчас мы объединяем более двадцати партнеров и свыше сотни частных клиник, которым предоставляем сервисы взаимодействия друг с другом и с государственными системами».