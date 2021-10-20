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Sitronics KT создаст электронные навигационные карты Ладожского озера

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) выиграла открытый конкурс на выполнение работ по созданию электронных навигационных карт Ладожского озера с проведением съемки рельефа дна всей площади акваторий.

Главная задача проекта — создание баз данных навигационной информации и электронных навигационных карт Ладожского озера для картографического обеспечения внутренних водных путей с использованием глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений.

Компании предстоит провести съёмку рельефа в масштабах 1:5000–100000, топографо-геодезические работы, гидрологические наблюдения, космическую съемку, собрать исходную навигационно-гидрографическую информацию, определить и уточнить местоположение навигационных объектов. На основе полученных данных будут созданы электронные навигационные карты Ладожского озера в международном формате S-57.

После завершения работ созданные карты будут загружены в базу данных «Единая коллекция электронных навигационных карт внутренних водных путей Российской Федерации» и будут доступны для использования судоходными компаниями.

«Это не первый подобный проект, реализуемый нами для Министерства транспорта. Ранее мы оцифровали почти 70 тыс. км судоходных рек России. Работы, выполняемые компанией, являются стратегически важными для развития речного судоходства и обеспечения безопасной навигации», — отметил генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Работы должны быть завершены в ноябре 2023 г. Ладожское озеро - второе по величине озеро в России после Байкала. Площадь рельефа дна составит 19,1 тыс. км2.

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