Infinidat назначает топ-менеджера из индустрии хранения данных Эрика Херцога директором по маркетингу

Infinidat, ведущий поставщик решений для хранения данных корпоративного класса, объявляет о назначении Эрика Херцога (Eric Herzog) директором по маркетингу. Бывший топ-менеджер глобальных поставщиков систем хранения данных EMC и IBM Эрик Херцог будет в подчинении у генерального директора Infinidat Фила Буллингера (Phil Bullinger).

Херцог имеет более чем 30-летний опыт в индустрии корпоративных систем хранения данных, управлял всеми аспектами маркетинга, отвечал за развитие продуктов и бизнеса как в стартапах, так и в компаниях из списка Fortune 500. Он был признан «Маркетологом/Директором по маркетингу года» в январе 2021 г., вошел в «Топ-100 лиц, оказывающих влияние на гибридные облака» в марте 2021 г. и «Топ-100 лиц, оказывающих влияние на искусственный интеллект и большие данные» в марте 2020 г.

В своей новой роли директора по маркетингу Infinidat Херцог будет руководить глобальным маркетингом, стратегией и развитием бренда компании. Его обязанности охватывают продуктовый маркетинг, стратегии выхода на рынок, создание бренда, маркетинговые программы, стратегические коммуникации, конкурентный анализ и укрепление отношениями с влиятельными лицами отрасли и заинтересованными сторонами.

«Эрик Херцог — один из самых энергичных и динамичных профессионалов в области маркетинга в индустрии, которых я знаю, а я знаю всех, — отмечает Стив Дюплесси (Steve Duplessie), основатель/старший аналитик ESG. — Infinidat слишком долго был "самым тщательно скрываемым секретом"».

До прихода в Infinidat Херцог был директором по маркетингу и вице-президентом по глобальным каналам хранения данных в IBM Storage Solutions, где он отвечал за глобальный продуктовый маркетинг и управление системами хранения данных IBM, программно-определяемыми СХД, гиперконвергентной инфраструктурой и глобальными каналами хранения данных. В руководящий опыт Херцога также входят: должность директора по маркетингу и старшего вице-президента по альянсам для систем All-Flash компании Violin Memory, а также старшего вице-президента по управлению продуктами и маркетингу продуктов подразделения EMC Enterprise & Mid-range Systems, где он отвечал за семейство решений для хранения данных VNX, VMAX и VNXe.