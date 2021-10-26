HR-tech стартап inapp привлек $450 тысяч инвестиций от клуба бизнес-ангелов Skolkovo Ventures

Резидент фонда «Сколково» (в координации с ВЭБ.РФ), разработчик технологий в сфере страхования и сопутствующих сервисов для жизни inapp привлек $450 тыс. от клуба бизнес-ангелов Skolkovo Ventures. Инвестиции компания планирует направить на расширение штата, введение дополнительных подписок для клиентов, а также тестирование перспективных направлений развития, сформированных на основе опыта пользователей сервиса.

Эксперты HR-индустрии высоко оценивают потенциал и перспективы стартапа, разрабатывающего программы нематериального поощрения и мотивирования сотрудников в виде мультиподписок с набором полезных сервисов.

По мнению создателей inapp, привлечение транша размером почти полмиллиона долларов стало значимым подтверждением эффективности креативной концепции стартапа и ее коммерческого потенциала в глазах потенциальных инвесторов.

«Продукт нацелен, в первую очередь, на средний и крупный бизнес, которые хотят внедрить или уже имеют действующие программы нематериального поощрения персонала. Для маленьких компаний сервис будет менее эффективен, так как в плане мотивации и удержания работников там играют свою роль другие факторы – личность основателя, комфортность руководителя, перспективы развития, возможность карьерного роста и т.д.», – сказал основатель и директор по развитию inapp Ваган Абелян.

Популярность сервису inapp обеспечивают два ключевых фактора: доступные цены – минимальная подписка на здоровье начинается от 490 руб. в месяц на 1 сотрудника – менее 1% от среднего ФОТ (фонда оплаты труда). При этом нет необходимости платить за 3/6/12 месяцев вперед, поскольку в сервисе все реализовано в формате ежемесячной подписки; услуги предоставляются в формате "one stop shop". Клиент может удовлетворить все свои потребности по соцпакетам в одном месте – едином личном кабинете, ведя документооборот с одним провайдером. В ближайшее время планируется ввести подписку на образование и повышение квалификации сотрудников, что позволит еще глубже интегрировать в inapp внутрикорпоративные методы нематериального поощрения.

В настоящее время inapp предлагает своим клиентам и их сотрудникам две подписки: «Забота о здоровье» – включает в себя сервис телемедицины и консультации с врачами по 18 направлениям, психологические консультации и поддержку, а также страхование жизни сотрудника от несчастных случаев по стоимости от 490 руб. в месяц за одного работника; «Моя квартира – моя крепость» – включает в себя сервис бытовой помощи по дому (электрика, сантехника и т.п), юридическую поддержку по жилищному и налоговому праву, а также расширенное страхование квартиры, включая потерю пригодности жилья и клининг при наступлении страхового случая по стоимости от 690 руб. в месяц за одного сотрудника.

«Мы сфокусированы на получении обратной связи от пользователей, поскольку стремимся создавать продукт, в полной мере отвечающий потребностям как работодателей, так и их сотрудников. По сути, у нас два клиента: сотрудник, получающий удобный и полезный функционал, и HR-департамент, оптимизирующий административные расходы и получающий ценную аналитическую информацию о потребностях персонала. Нам важно, чтобы компании чувствовали и видели, что наш сервис приносит их бизнесу конкретную выгоду, повышая продуктивность работников. Также мы планируем предоставить открытое API, чтобы компании могли добавлять на платформу собственные решения для своих сотрудников», – сказал генеральный директор inapp Василий Александров.

«Мы были рады предоставить нашему клубу бизнес-ангелов Skolkovo Ventures эксклюзивную возможность проинвестировать в inapp. Стартап предложил уникальный продукт и бизнес-модель на рынке HR-tech и продемонстрировал хорошую юнит-экономику уже при первых продажах», – отметил Станислав Колесниченко, управляющий директор Skolkovo Ventures.

В настоящее время платформой inapp пользуются более 50 компаний. Среди них «Иркутская процессинговая компания», клининговая компания «Мойдодыр», Wolfline Capital, «Аудит кортель» и другие.

«Мы создаем программные продукты для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, амбициозных/реализуемых проектов очень много, погруженность в рабочий процесс практически не оставляет свободного времени, поэтому одна из моих задач как руководителя – забота о здоровье сотрудников. Подписка "Забота о здоровье" – оптимальный вариант соотношения цены и набора услуг, включающий в себя консультации по 18 направлениям, в том числе психологические консультации и поддержку. Пока проект в нашей организации – пилотный, к подписке подключены часть сотрудников, которые уже оценили ее главное преимущество – сохранение самого драгоценного – времени и здоровья», – сказала генеральный директор «Иркутской процессинговой компании» Екатерина Гончарова.