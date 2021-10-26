Konica Minolta и «Альт-софт» помогут цифровизации российских архивов

Konica Minolta заключила соглашение о сотрудничестве на территории России с «Альт-софт». В рамках партнерства компании будут заниматься развитием комплексной автоматизированной информационной системы «КАИСА-Архив».

Компания «Альт-софт» является разработчиком информационных систем для архивов, музеев, библиотек, организаций, охраняющих памятники истории и культуры в России. В последнее время компания также стала создавать региональные энциклопедии и справочники для организаций, связанных с историческими исследованиями.

Платформа «КАИСА-Архив», разработанная «Альт-софт», может применяться федеральными и муниципальными архивами, а также любыми другими организациями, которые занимаются комплектованием, хранением и использованием соответствующих документов. Она помогает автоматизировать архивные процессы и наладить взаимодействие между архивными подразделениями и внешними информационными ресурсами. На базе платформы к настоящему времени создано несколько систем федеральных архивов, хранящих произведения искусства, исторические и кинофотодокументы, научно-техническую литературу.

«Цель нашего сотрудничества – реализация проектов по цифровизации государственных архивов, обеспечение информационными системами организаций, сохраняющих культурное и информационное наследие. Учитывая наш опыт и экспертизу, нет сомнений, что оно будет успешным», – сказал Пётр Гринфельд, генеральный директор «Альт-софт».

«Помимо продвижения цифровых решений в сфере образования и культуры, мы направим наши усилия на развитие функционала программных средств для автоматизации архивной деятельности. В компании "Альт-софт" мы видим надежного партнера, знающего все тонкости создания подобных решений, а также особенности работы организаций, занимающихся историческими и другими документами», – отметил Павел Шалагинов, руководитель отдела развития ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia.