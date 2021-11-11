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Epam объявила о приобретении Emakina Group

Cделка расширит экспертизу компании в областях перформанс-маркетинга и креативных сервисов и позволит компании предлагать глобальным клиентам цифровые продукты нового поколения

Epam Systems, поставщик услуг цифровой трансформации и разработки цифровых продуктов, объявила о приобретении Emakina Group, диджитал-агентства со штаб-квартирой в Бельгии и штатом более 1,1 тыс. сотрудников. Сделка позволит расширить экспертизу Epam в области цифровых стратегий, персонализированного пользовательского опыта и креативных решений.

«Мы рады приветствовать Emakina Group в Epam и усилить глобальное портфолио компании, — сказал Балаш Фейеш, президент направления по работе с рынками ЕС и Азиатско-Тихоокеанского региона в Epam. — Объединив стратегию, разработку, креативные механики и аналитику, мы получим синергию возможностей, чтобы предлагать нашим клиентам уникальные комплексные решения и сервисы».

Emakina Group — группа независимых цифровых агентств с 26 офисами в 18 странах мира. Команды разрабатывают решения, помогающие клиентам из индустрий финансовых услуг, розничной торговли, энергетики и автомобилестроения выстраивать долговременные и надежные отношения со своими потребителями. Агентство предоставляет услуги диджитал-консалтинга, рекламы, маркетинга, создания контента, разработки платформ, обработки и анализа данных. Среди глобальных и европейских клиентов компании Nike, Honda, Intersport, Olympique Marseille, Rituals, KitchenAid и DP World.

«Благодаря мультидисциплинарной экспертизе наших команд мы проводим цифровую трансформацию бизнеса клиентов в самых различных областях, включая пользовательский опыт, маркетинговую стратегию, CRM, транзакционные платформы и анализ баз данных», — сказал Карим Чуйкри, генеральный директор Emakina Group.

«Объединение с Epam значительно ускорит процесс разработки решений и расширит наши инженерные возможности. Это позволит масштабировать наши предложения и еще более эффективно решать маркетинговые и бизнес-задачи наших клиентов», — отметил Брайс Леблевеннек, директор по стратегии Emakina Group.

3 ноября 2021 года Epam объявила, что ей принадлежит 98,69% акций Emakina Group. К 30 ноября компания станет обладателем 100% пакета акций.

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