CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес
|

«Сёрчинформ» стала членом Российско-Германской внешнеторговой палаты

«Сёрчинформ» сообщила о получении статуса члена Российско-Германской внешнеторговой палаты (РГ ВТП). Членство в ВТП позволит российской ИБ-компании наладить и укрепить взаимодействие с немецкими заказчиками, работающими в России, в том числе некоммерческое сотрудничество.

В частности, «Сёрчинформ» планирует проводить обучающие мероприятия по теме информационной безопасности для организаций – членов палаты.

«Сёрчинформ» есть что предложить членам Российско-Германской внешнеторговой палаты. Наша компания представляет сильный сегмент отечественного ИТ – информационную безопасность. У России в мировом ИБ есть все шансы закрепить за собой имидж лидера. Но российским ИБ-продуктам не всегда легко продвигаться на европейских рынках, поэтому мы ценим возможности сотрудничества с ВТП для плодотворной работы в Европе. Для нас это хороший способ представить собственные продукты, достижения, обмениваться опытом с отраслевыми экспертами», — сказал Лев Матвеев, председатель совета директоров «Сёрчинформ».

Российско-Германская внешнеторговая палата – иностранная бизнес-ассоциация, которая представляет интересы немецких компаний в России и поддерживает российские организации, которые сами стремятся на рынок Германии. ВТП консультирует членов палаты по вопросам бизнеса, законодательства, а также предоставляет возможность для участия в конференциях и съездах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянина посадили в тюрьму за пиратское ПО. У разработчика к нему не было претензий

Таможня со второй попытки не может купить ПО из-за чрезмерной любви к одному вендору

Власти России собрались обложить YouTube и TikTok особым побором

Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство

Назначен директор «Гостеха»

До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях

Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов

Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее?

Показать еще

Наука

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021