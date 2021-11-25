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Российский онлайн-аукцион по продаже долгов Debex открывает пан-азиатское отделение

Debex, онлайн-аукцион по продаже просроченных долговых обязательств, запускает пан-азиатское отделение Debex.Asia. Штаб-квартира новой компании разместится на Филиппинах. Новая площадка будет работать с профессиональными игроками долгового рынка Индии, Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Малайзии и Сингапура.

До конца 2021 г. компания планирует провести в регионе не менее пяти успешных торгов, а в 2022 г. – порядка 30.

«В сентябре 2021 г. мы открыли представительство на Филиппинах и сразу продали рекордный по местным меркам долговой портфель на общую сумму порядка $70 млн. К нашим филиппинским коллегам стали обращаться банки, МФО и коллекторы из других стран с просьбой организовать аукционы. Азиатский рынок кредитования бурно развивается, как следствие этого – растет объем невозвратных долгов. Организация долговых торговых площадок в каждой стране не всегда оправдана, потому что местные долговые рынки находятся в разных стадиях развития. Создав же единую региональную платформу для продажи долгов, мы смогли бы обслуживать регион с населением порядка 2 млрд человек и почти неограниченными возможностями для роста», - сказал Саша Данилов, генеральный директор Debex.

Покупатели – коллекторские агентства, до начала торгов могут детально познакомиться с лотом, чтобы оценить, насколько он подходит под профиль деятельности агентства. Сами торги длятся один час, побеждает тот покупатель, который предложит максимальную цену.

Согласно оценкам McKinsey, азиатский банковский сектор является самым быстрорастущим в мире. Сегодня более 40 из 100 крупнейших банков мира по размеру активов являются азиатскими, на них приходится примерно 50% рыночной капитализации 100 крупнейших банков мира. По мере роста среднего класса и доходов домохозяйств, личные финансовые активы в регионе к 2025 г. составят $69 трлн, что составит примерно три четверти от общемирового показателя.

На сегодняшний день, помимо России, Debex работает в пяти странах (США, Испания, Мексика, Филиппины, Казахстан), в скором времени – выход в Польшу. Компания планирует до конца 2021 г. получать не менее 25% выручки от международного бизнеса.

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