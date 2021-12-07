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«Сберкорус» завершил перевод Essity на электронный кадровый документооборот

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» завершила цифровую трансформацию кадрового документооборота международной компании Essity (бренды Zewa, Tork, TENA и Libresse).

Проект с Essity в «Сберкорус» называют первым в России примером полного перехода крупной компании на обмен кадровыми документами с дистанционными сотрудниками в электронном виде.

Теперь сотрудники Essity могут отправлять заявления на отпуск, дополнительные соглашения к трудовым договорам, приказы на командировки и другие кадровые документы и подписывать их электронной подписью за несколько кликов. На данный момент в сервис КЭДО «Сберкорус» загружено около 90 сотрудников компании, которые уже отправили более 1 тыс. документов.

В результате цифровизации кадрового документооборота в Essity появился простой и быстрый процесс взаимодействия с сотрудниками и было высвобождено до 25% рабочего времени сотрудников отдела персонала. На 100% сократились расходы на пересылку кадровых документов с дистанционными сотрудниками, до 25% сократились расходы, связанные с хранением документов в архиве. Также сократились расходы на печать и пересылку документов удаленным сотрудников.

Компания начала искать поставщика решения для цифровизации кадрового документооборота, когда появился проект закона, разрешающий подписывать электронной подписью кадровые документы с удаленными сотрудниками. Внедрение КЭДО продолжалось с начала апреля по середину сентября 2021 г., когда сотрудники Essity получили сообщение о прекращении работы с документами в бумажном виде и переходе на электронный обмен.

«Из преимуществ КЭДО «Сберкорус» можно отметить быстрый и очень удобный процесс авторизации сотрудников. Сотрудники, имеющие «Сбер ID», авторизуются самостоятельно, выпускают себе электронную подпись также самостоятельно, это занимает 5-10 минут. Для себя мы особенно выделяем удобный и понятный интерфейс системы: все очень интуитивно и просто. В процессе внедрения мы провели две обучающие сессии для наших сотрудников. Этого было достаточно для того, чтобы продукт был внедрен, и мы начали им активно пользоваться. Все наши сотрудники очень довольны новым сервисом», — сказала менеджер административно-кадрового департамента Essity Дарья Сандевска.

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