Sitronics Group и «Спутникс» разработают маркетплейс космических сервисов и данных

Sitronics Group и входящая в нее компания «Спутникс» разрабатывают единый маркетплейс сервисов для предоставления геоинформационных решений на основе анализа данных дистанционного зондирования Земли.

Универсальная платформа геосервисов позволит группе компаний размещать на ней пространственные данные со спутников, а потребителям - работать с информацией через общий интерфейс в сети интернет, используя готовые инструменты в формате статистических отчетов.

Sitronics Group планирует загружать в маркетплейс данные как с любых коммерчески доступных спутниковых систем, так и с собственных малых космических аппаратов. По мере ввода в эксплуатацию собственных группировок, планируется замещение или дополнение иностранных данных российскими.

Компания «Спутникс» разрабатывает и производит малые космические аппараты до 300 кг и спутниковые подсистемы, обладает компетенциями по их запуску и управлению на орбите. Сегодня работает собственный центр управления полетами группировок космических аппаратов. Сейчас под управлением на орбите находятся пять малых спутников. В дальнейшем компания планирует их увеличение до нескольких десятков. Прием данных со спутников в УКВ диапазоне осуществляется на собственную наземную станцию,

«Задача Sitronics Group перейти от поставочной модели, когда продаются готовые спутники и платформы, передаются и архивируются данные, к сервисной модели по предоставлению космических данных заказчикам. Для этого и создается маркетплейс, на котором клиенты смогут получать необходимую информацию. Сегодня большой процент спутниковых данных для нашей страны приобретается у иностранных поставщиков. Стратегической задачей Sitronics Group является замещение иностранных космических данных российскими как для пользователей бизнес-сегмента, так и для государства. В том числе они важны для развития водных путей, включая Северный морской путь и таких экологически важных проектов как углеродная нейтральность», – сказал председатель Совета директоров Sitronics Group, управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков.

«С помощью спутниковых разработок и маркетплейса мы сможем предоставлять большое количество данных. К примеру, нано-аппараты формата cubesat на базе спутниковой платформы OrbiCraft-Pro могут быть задействованы в обмене данных для работы автоматических идентификационных систем в судоходстве и в гражданской авиации. Подобные аппараты также смогут обеспечить передачу данных для телеметрии со стационарных, подвижных объектов и IoT-систем. Немаловажным является решение задач экомониторинга с предоставлением ситуативной информации о парниковых газах, вырубке лесов и пожарах», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Компания также разрабатывает спутник для дистанционного зондирования Земли среднего разрешения «Зоркий» на платформе OrbiCraft-Pro, а также аппарат с камерой субметрового разрешения «Киноспутник» и радиолокационный спутник «АтомСат» на базе разрабатываемой универсальной спутниковой платформы «Паллада». Аппараты планируется использовать для природоресурсного мониторинга, мониторинга инфраструктурных проектов, для обеспечения навигации по Северному морскому пути и для других важных государственных задач.

Sitronics Group (входит в Группу АФК «Система») — российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города и безопасности, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ и телекоммуникационное оборудование под собственной маркой, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.

«Спутникс» — российская частная компания-производитель высокотехнологичных спутниковых компонентов и платформ малых космических аппаратов (МКА), наземного оборудования для отработки и испытаний МКА, наземных спутниковых станций, а также оборудования для аэрокосмического образования.