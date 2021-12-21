«Дом.рф» и Университет ИТМО займутся подготовкой кадров для цифровой экономики

Институт развития «Дом.рф» и Национальный исследовательский университет ИТМО займутся повышением профессиональных компетенций студентов в области цифровой трансформации. В рамках сотрудничества планируется реализация комплекса мероприятий, направленных на теоретическую и практическую подготовку цифровых кадров с возможностью их трудоустройства в институт развития.

В течение 2022 г. эксперты и представители «Дом.рф» проведут в университете серию мастер-классов, лекций и карьерных консультаций. Студенты смогут участвовать в ИТ-чемпионатах и хакатонах «Дом.рф» с кейсами по направлениям PropTech и FinTech, а также получат менторскую поддержку в реализации собственных проектов.

«В строительной отрасли идет активная цифровая трансформация — банки, застройщики, госструктуры и институты развития активно разрабатывают и запускают сервисы, упрощающие взаимодействие участников рынка. Это уже не тренд, это то, что надо делать обязательно. На этом фоне остро чувствуется дефицит профильных специалистов. Их подготовка — одна из важных задач для «Дом.рф», которую мы решаем в том числе через взаимодействие с крупнейшими вузами страны. Университет ИТМО станет площадкой для диалога между экспертами по диджитал технологиям и молодыми людьми, нацеленными делать карьеру в сфере цифровой экономики», — сказал управляющий директор по цифровой трансформации «Дом.рф» Николай Козак.

Первая карьерная лекция уже состоялась. Её слушателями стали студенты магистратуры, обучающиеся по программе «Стратегии и технологии цифровой трансформации» факультета технологического менеджмента и инноваций, одного из самых крупных в вузе.

Представители университета высоко оценили возможность стать площадкой для диалога между экспертами по цифровой трансформации и молодыми специалистами. «Университет ИТМО рад начать стратегическое сотрудничество с «Дом.рф», которое позволит нашим студентам получить видение и практические аспекты реализации цифровой трансформации в одной из крупнейших государственных корпораций, а также поучаствовать в этой деятельности непосредственно с помощью стажировок», — сказал декан факультета технологического менеджмента и инноваций Университета ИТМО Антон Гопка.

Особую важность сотрудничества по развитию ИТ-кадров института развития с одним из ведущих вузов страны отметил исполняющий обязанности генерального директора по персоналу и операционной эффективности «Дом.рф» Захар Малахов: «Мы хотели бы не просто оказать содействие в подготовке, но и вырастить специалистов, способных выполнять задачи, поставленные в рамках стратегического развития компании, и готовых стать лидерами внедряемых инноваций в стремительно меняющейся строительной отрасли».

«Дом.рф» регулярно проводит программы стажировок, по итогам которых более 60% стажеров остаются в штате института развития. Студенты 3-4 курсов бакалавриата и магистранты Университета ИТМО в 2022 г. смогут стажироваться по ключевым ИТ-направлениям профподготовки (разработка, тестирование, аналитика, машинное обучение, искусственный интеллект). Набор на первую волну начнется в феврале 2022 г.