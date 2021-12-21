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John Deere приобрела контрольный пакет акций Kreisel Electric

Deere & Company подписала окончательное соглашение о приобретении контрольного пакета акций Kreisel Electric, поставщика аккумуляторных технологий, базирующегося в австрийском Райнбах-им-Мюлькрайсе. Компания Kreisel разрабатывает электрические аккумуляторные модули и блоки с высокой плотностью энергии и долговечностью. Кроме того, Kreisel разработала зарядную инфраструктурную платформу Chimero, в которой используется данная запатентованная аккумуляторная технология.

С 2014 г. компания Kreisel является разработчиком технологий с акцентом на создании электрических аккумуляторных модулей и блоков с иммерсионным охлаждением для высокопроизводительной техники и внедорожного транспорта. Компания предлагает дифференцированную технологию аккумуляторов и инфраструктуру зарядки с буферизацией от аккумуляторов и в настоящее время обслуживает глобальную клиентскую базу на нескольких рынках, включая сектора коммерческих автомобилей, внедорожного транспорта, морского транспорта, электрического автоспорта и другой высокопроизводительной техники.

Компания John Deere наблюдает рост спроса на аккумуляторы в качестве единственной или гибридной силовой установки для внедорожного транспорта. Продукты в портфеле Deere & Company, такие как садово-парковое оборудование, компактные универсальные тракторы, тракторы малой мощности, компактное строительное оборудование и некоторая дорожно-строительная техника, могут полагаться исключительно на аккумуляторы в качестве основного источника энергии. Deere & Company намеревается продолжать инвестировать и разрабатывать технологии, чтобы внедрять новые решения, приносить пользу клиентам и работать в направлении создания будущего с двигательными установками с нулевым уровнем выбросов.

Контрольный пакет акций Kreisel Electric позволит Deere & Company оптимальным образом интегрировать в свои проекты техники и силовых установок аккумуляторные блоки с высокой плотностью энергии, одновременно максимально эффективно используя технологии зарядки от Kreisel для создания инфраструктуры, необходимой для успешного использования техники клиентами.

«Аккумуляторную технологию Kreisel можно использовать применительно к различным продуктам в обширном портфолио Deere & Company, и Deere выиграет от возможности использовать опыт компании Kreisel на соответствующем рынке в процессе расширения своего портфолио техники, работающей от электрического аккумулятора. Опыт и знания Deere & Company, ее роль на мировом рынке и ее финансирование позволят Kreisel продолжить быстрый рост на ключевых для себя рынках, – сказал Пьер Гайо, старший вице-президент, подразделение John Deere Power Systems. – Это возможность инвестировать в компанию с уникальной технологией, ориентированной на сложные условия, в которых работают клиенты Deere. Кроме того, расширение портфолио решений на базе электроэнергии является ключом для достижения цели John Deere в области устойчивого развития, внедрения новых технологий, снижающих воздействие новой продукции на окружающую среду и способствующих созданию двигательных систем с нулевым уровнем выбросов, и повышения эффективности и производительности наших клиентов».

Компания Kreisel Electric сохранит своих сотрудников, торговую марку и товарный знак и продолжит работу на прежнем месте в Австрии, чтобы обслуживать растущую клиентскую базу. Компания была основана братьями Йоханом, Маркусом и Филиппом Крейзел, и имеет в штате около 160 сотрудников.

Йохан, Маркус и Филипп Крейзел в своем совместном заявлении сказали, что команда Kreisel с нетерпением ждет возможности расширить свою основную сферу деятельности, используя каналы компании Deere для ускоренного внедрения техники на электрических аккумуляторах и зарядных станций, и работая с командой разработчиков техники Deere над совершенствованием продукции.

Сделка ожидает окончательного утверждения регулирующими органами Австрии. Закрытие сделки состоится предположительно через 60 дней. Финансовые подробности не разглашаются.

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