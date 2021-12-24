«Борлас» и «Эдит Про» создают «Центр цифровой трансформации на платформе “1С”»

Группа компаний «Борлас» и ООО «Эдит Про» объявили о завершении первого этапа сделки, в соответствии с которым «Борлас» приобрел 25,01% уставного капитала «Эдит Про». Одновременно «Борлас» получил право на доведение своей доли в уставном капитале до 50,1%, затем до 74,99% на последующих этапах в течение 2022 г.

Целью приобретения является создание на базе существующих в компаниях профильных подразделений «Центра цифровой трансформации на платформе “1С”». Основной задачей Центра станет выполнение корпоративных проектов с использованием программных продуктов на платформе «1С».

«Эдит Про» специализируется в первую очередь на автоматизации предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря совместной работе в рамках Центра проектная работа «Эдит Про» будет усилена компетенциями специалистов «Борлас» по направлениям управленческого консалтинга, создания ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности.