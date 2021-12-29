Corpsoft24 внедрит систему бухгалтерского и налогового учета на ВДНХ

Corpsoft24 объявила о победе в открытом конкурсе на создание автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета для ВДНХ. Система будет внедрена на базе продуктов «1С:Управление холдингом» в короткий срок — за 2 месяца.

ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) — крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. Сегодня ВДНХ — уникальное пространство музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов, фестивалей и праздников.

Управление таким сложным комплексом требует современных решений в области информатизации. Для повышения эффективности работы предприятия руководством было решено создать новую информационную систему для бухгалтерского и налогового учета на платформе «1С:Управление холдингом».

По итогам открытого конкурса для реализации проекта был выбран подрядчик — компания Corpsoft24.

«У нашей компании большой опыт сотрудничества с государственными предприятиями города Москвы. Цифровая трансформация госсектора в России происходит стремительно, и мы рады быть активными участниками этого процесса», — отметил Алексей Слепинин, заместитель начальника коммерческого отдела Corpsoft24.

По условиям контракта стоимость внедрения системы составит 9,95 млн руб. При этом проект должен быть реализован в короткие сроки — за 2 месяца. В результате ВДНХ получит новую систему, в которой будут одновременно работать от 300 до 550 пользователей.