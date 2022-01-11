«ЭР-телеком» и «Ростех» приобрели мажоритарный пакет акций «Акадо холдинг»

«ЭР-Телеком» и Ростех приобрели у акционеров 75% – 1 акция «Акадо холдинга». Пакет 25% + 1 акция продолжит принадлежать компании «АВК Инвестментс». Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

«ЭР-Телеком», Ростех и «АВК Инвестментс» создают партнерство, которое займется развитием цифровых технологий на базе телеком-оператора «Акадо».

Участники партнерства намерены создать платформу для развития цифровых технологий, в том числе беспроводной связи 5G, интернета вещей, систем «умного города», видеоаналитики, центров обработки данных и т.д. Стороны намерены продвигать на рынке новые телекоммуникационные решения для частных пользователей, корпоративных клиентов и госсектора.

«Партнерство в таком формате открывает новые возможности для создания и внедрения отечественных технологических решений в разных сферах: от интернет-сервисов для массового потребителя до построения масштабной ИКТ-инфраструктуры для частных, муниципальных и государственных организаций», – сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

Участие в проекте АО «ЭР-Телеком Холдинг» позволит расширить продуктовый портфель «АКАДО Телеком» за счет интеграции сервисов во всех сегментах бизнеса.

«Инвестиции в "Акадо" являются частью нашей стратегии по развитию на рынке Москвы и Московской области. Создание стратегического партнерства с "Ростехом" и "AВК Инвестментс" позволит привнести новое качество сервиса, новые цифровые продукты, способствует трансформации "Акадо телеком" в цифровую технологическую компанию и обеспечит ее опережающий рост на столичном рынке», – прокомментировал итоги сделки президент АО «ЭР-телеком холдинг» Андрей Кузяев.