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Удаленная работа негативно отразилась на расходах 75% работников в России

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди российских работников, чтобы выяснить, как удаленный формат занятости повлияла на их траты и образ жизни. Опрос проводился с 20 по 29 декабря 2021 г. среди 1843 респондентов, работающих в дистанционном режиме. После перехода на работу в удаленном формате 75% респондентов сократили свои расходы на транспорт, 50% - на одежду и обувь, 34% стали меньше тратить на развлечения, 29% - на питание.

Чаще других о сокращении тех или иных затрат сообщают специалисты сферы продаж (у 82% из них снизились расходы на транспорт, у 61% - на одежду и обувь, у 39% - на питание).

При этом у 62% возросли затраты на электроэнергию, у 39% - на еду, у 35% - на интернет и мобильную связь, у 20% - на развлечения. Интересно, что 12% на дистанционной работе стали больше тратить на одежду и обувь (причем доля давших такой ответ мужчин составляет 14%, а женщин – 11%), а 8% - на транспорт.

62% отмечают, что их расходы на связь остались без изменений, кроме того, у 46% респондентов с переходом на удаленку никак не изменились расходы на развлечения, у 38% - на одежду и обувь, у 37% - на электроэнергию, у 33% - на питание.

34% удаленных работников признают, что в новом формате у них появились дополнительные расходы, которых не было ранее, в том числе, это траты на услуги доставки, канцелярские товары, оргтехнику, кофе и мебель. Чаще всего о возникновении таких трат сообщали высший менеджмент (49%), бухгалтеры (38%) и ИТ-специалисты (35%). 54% уверены, что новых расходов на фоне удаленки у них нет.

46% респондентов на удаленке стали меньше следить за собой, причем среди мужчин и женщин доля таких ответов почти не отличается – 47% и 46% соответственно. 24% опрошенных, наоборот, стали больше времени уделять уходу за собой (21% среди мужчин и 26% среди женщин). Еще треть считают, что их внешний вид никак не изменился. Те, кто стал меньше следить за собой на удаленке, чаще встречаются среди ИТ-специалистов (53%) и маркетологов (51%). Более внимательными к своему внешнему виду стали административный персонал (34%) и банковские работники (30%).

Каждый второй (55%) обычно работает из дома в неформальной домашней одежде, 24% - в повседневной одежде, 14% - в пижаме или халате. 4% обычно надевают офисный верх и домашний низ и только 2%, как правило, из дома всегда работают в офисной одежде. Неформальный стиль чаще выбирают работники продаж (61%), маркетологи и банковские служащие (по 60%), повседневную одежду – высший менеджмент (38%). В пижаме чаще других работают представители медиа и искусства, а те, кто совмещает офисный верх и домашний низ, обычно встречаются среди высшего менеджмента (13%).

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