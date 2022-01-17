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МТС запустила новую программу долгосрочной мотивации для продуктовых команд

МТС запустила новую программу долгосрочной мотивации акциями компании для участников продуктовых команд и наиболее эффективных сотрудников других направлений. В 2022 г. в программу будут включены порядка 300 сотрудников, в том числе менеджеры цифровых продуктов МТС и ИТ-эксперты. Всего в программах долгосрочной мотивации, привязанных к стоимости акций МТС, в 2022 г. примут участие порядка 1,2 тыс. сотрудников компании.

Новая программа мотивации дополнит систему поощрения, действующую для всех сотрудников компании. Каждому участнику открытой в 2022 г. программы будет выдан трехлетний опцион на получение акций МТС. Количество акций, которые получат эксперты по развитию продуктов, будет зависеть от результатов выполнения бизнес-целей продукта и стоимости акций МТС.

«Сейчас МТС проходит процесс серьезной трансформации, основная цель которой – построить экосистему самых удобных и современных цифровых сервисов для наших клиентов. Важно, что драйвит эту трансформацию не только топ-менеджмент компании, но и сотрудники, которые создают и развивают новые продукты в МТС. Нам очень важно, чтобы люди, которые «руками» создают современные полезные сервисы, делают дома и города технологичными и удобными для жизни, имели правильную финансовую мотивацию. С этого года значительно увеличится доход драйверов цифровой трансформации в МТС, и что еще более важно – дополнительная мотивация будет выплачиваться реальными акциями компании, что будет также дополнительным триггером к росту ее капитализации», – отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

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