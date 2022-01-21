BSS открыла новый офис в Узбекистане

BSS открыла новый офис в Ташкенте (Узбекистан). Он станет центром компетенций и сможет курировать все проекты, реализуемые в стране.

Новый офис располагается в центре столицы по адресу: Бизнес-центр «Сеул Плаза», Шахрисабзский проезд, дом 5А. Руководитель офиса BSS в Ташкенте – директор по развитию в Республике Узбекистан Пулат Халиулин.

Решения BSS уже внедряются в ряде ведущих банков Узбекистана, говорят в компании.

«Узбекистан — одна из самых динамично развивающихся стран региона. Банковский сектор — драйвер роста экономики страны, активно внедряющий передовые технологии дистанционного банкинга и искусственного интеллекта. Опыт и компетенции BSS интересны и востребованы местным бизнесом. Уже сейчас мы ведем активные внедрения в нескольких банках, и ожидаем кратного увеличения клиентов в следующем году», – отметил генеральный директор компании BSS Георгий Кравченко.

Для достижения амбициозных целей в новом офисе формируется штат высококвалифицированных специалистов. На работу приглашаются аналитики, менеджеры проектов, Java-разработчики, разработчики мобильных приложений, support-специалисты, продакт-менеджеры.