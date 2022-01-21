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Облачный бизнес МТС бесплатно обучит ИТ-специалистов основам DevOps

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске провайдером #CloudMTS обучающей программы CloudThinking, которая предназначена для широкой аудитории ИТ-специалистов и призвана стать площадкой для развития облачного подхода в России. Первым этапом программы стал запуск бесплатного образовательного курса Cloud DevOps, который знакомит начинающих DevOps-инженеров с актуальными подходами к разработке, внедрению и масштабированию приложений.

Бесплатный курс Cloud DevOps разработан специально для начинающих DevOps-инженеров, системных администраторов и специалистов по эксплуатации ИТ-инфраструктуры, которые хотят расширить свои знания, изучить основы Kubernetes и овладеть популярными инструментами автоматизации ИТ-разработки, настройки и внедрения программного обеспечения. Спикерами курса выступили эксперты компании МТС, а также архитекторы и инженеры технологических компаний, таких как Microsoft и VMware.

В рамках видеокурса, состоящего из восьми тематических модулей, обучающихся познакомят со способами построения программных архитектур, особенностями контейнерного подхода, стеком технологий для запуска микросервисных приложений, также расскажут про обеспечение безопасности на всех этапах разработки (DevSecOps) и инструменты CI/CD, которые объединяют разработку, тестирование и развёртывание приложений. Отдельный блок посвящен задачам DevOps в проектах на базе машинного обучения и искусственного интеллекта. Курс содержит видеоуроки, методические материалы и практические демо. Все материалы курса бессрочно доступны обучающимся на сайте провайдера после регистрации. Участники курса могут общаться и задавать вопросы экспертам в сообществе CloudThinking.

«Обучающая программа и курс созданы для того, чтобы начинающие специалисты могли прокачать свои навыки и в дальнейшем освоить новую профессию, тем самым удовлетворяя потребность российского бизнеса в DevOps-инженерах. Курс Cloud DevOps отражает наиболее актуальные подходы к автоматизации процесса разработки с акцентом на безопасность, и является абсолютно бесплатным. Мы также рассматриваем курс как возможность привлечения талантливых специалистов для развития облачной платформы #CloudMTS», – отметил директор по продуктам облачного бизнеса МТС Михаил Соловьев.

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