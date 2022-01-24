Accenture инвестирует в Interos для безопасности цепочек поставок

Accenture инвестирует в Interos – поставщика решений для обеспечения устойчивости бизнеса и безопасности цепочек поставок. Сделка заключена между Interos и венчурным подразделением Accenture Ventures. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Отчет Accenture о киберустойчивости компаний показывает, как важно заниматься не только безопасностью своих внутренних систем, но и уделять больше внимания защите в рамках экосистем. В частности, несмотря на то, что 67% организаций считают, что экосистема в которой они находятся безопасна, рост непрямых (через экосистему) кибератак составил более 17% (с 44 до 61%) за 2021 г.

Разработанная Interos платформа использует технологии ИИ и машинного обучения для мониторинга и анализа проблем, возникающих в цепочках поставок. Мониторинг осуществляется в режиме реального времени по ряду категорий рисков, включая финансовые, операционные, управленческие, географические возможные киберугрозы. Данные мониторинга хранятся в облаке Operational Resilience Cloud, что позволяет анализировать более 30 млн уникальных записей, полученных из различных источников как от общедоступных, научных, так и правительственных и коммерческих датасетов.

Исследование Interos показало, что крупные компании теряют в среднем $184 млн ежегодно из-за сбоев в цепочках поставок.

Стоимость Interos оценивается более чем в $1 млрд. Компания присоединилась к программе Accenture Ventures Project Spotlight, которая объединяет технологические стартапы в области стратегических инноваций.

«Приобретение компании Interos позволит Accenture реализовать комплексные решения по обеспечению безопасности существующих цепочек поставок, а также оптимизировать цепочки поставок в постоянно меняющихся внешних условиях», - сказал Андрей Аверин, старший менеджер Accenture.

По его словам, российские компании уделяют особое внимание безопасности цепочек поставок. Такие решения, как Interos, позволят Accenture расширить предлагаемый спектр услуг в том числе и для российского рынка. «Продукты Interos могут быть интегрированы с используемыми компаниями решениями на базе SAP Ariba, существенно расширив их возможности», - отметил Андрей Аверин.