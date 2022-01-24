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Pure Storage модернизирует партнерскую программу

Pure Storage, предоставляющая системы хранения данных (СХД) как услугу (storage as-a-service) в мультиоблачном мире, объявила о ряде обновлений и преимуществ для своей партнерской программы (Partner Program).

С момента своего основания компания Pure на 100% ориентирована на продажи через партнеров, и наличие партнерской программы имеет ключевое значение для ее успеха. Для постоянного совершенствования программы Pure работает с отзывами партнеров, потребностями клиентов и стратегией компании таким образом, чтобы помогать своим партнерам в создании динамичного, интеллектуального и инновационного бизнеса.

«Так как мы являемся единственным производителем систем хранения данных, предоставляющим подписку полностью через канал продаж, наши партнеры играют важную роль в реализации нашей миссии по удовлетворению глобальных потребностей бизнеса и технологий. Поэтому модернизация нашей партнерской программы идет в ногу с эволюцией Pure как компании, ориентированной на предоставление услуг. Мы гордимся тем, что задаем планку для партнерских программ, обеспечивая удобство и гибкость, позволяющие нам с партнерами продолжать развиваться вместе», – сказал Романов Волков, глава представительства Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии.

Последние обновления программы включают возможность участия партнеров в выходе на рынок по принципу «один ко многим», различные преимущества в зависимости от уровня и многое другое: возможность предоставлять портфель услуг таким образом, чтобы он полностью соответствовал уникальным потребностям бизнеса и клиентам партнеров: Партнерская программа Pure теперь предусматривает особые требования и преимущества для партнеров независимо от того, выступают ли они посредником при продаже или предлагают управляемые услуги, решения as-a-service или облачную архитектуру. С тех пор как компания Pure интегрировала предложения Portworx в свою модель продаж 100% через партнеров, гибкость методов по выходу на рынок также распространяется на приложения на базе облачных технологий и Kubernetes в мире, все более ориентированном на контейнеры; эффективные, прогнозируемые и многоуровневые поощрения для специализации решений: Pure вводит разнообразные новые преимущества, такие как акции, скидки и маркетинговые ресурсы, для ключевых партнеров, которые инвестировали в сотрудничество с Pure; расширенные программы поддержки партнеров по специализации услуг и дистрибуции: Новая программа специализации услуг позволяет предоставлять брендированные партнерами профессиональные услуги с технологиями Pure. Pure также представляет официальную программу для поддержки партнеров по дистрибуции продукции компании; проще, чем когда-либо: Изменения также включают минимизацию требований благодаря их соответствию решениям. Это позволяет партнерам инвестировать в различные пути выхода на рынок. Кроме того, партнерская программа Pure теперь будет соответствовать финансовому году компании Pure, начинающемуся 7 февраля 2022 г.

«Наш бизнес с Pure Storage продолжает расти, и новые возможности партнерской программы Pure означают, что вместе мы сможем добиться еще большего успеха», – отметил Грег Берард (Greg Berard), президент Converge Technology Solutions Corp., Северная Америка.

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