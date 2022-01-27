«Корус консалтинг» и Yandex.Cloud предложат российским и международным компаниям совместные решения на базе облачных технологий

ГК «Корус консалтинг» и Yandex.Cloud договорились о стратегическом партнерстве – компании планируют вместе создавать предложения на базе облачных технологий для российского и международного рынков. «Корус консалтинг» будет использовать возможности Yandex.Cloud для реализации и развития аналитических и инфраструктурных проектов, предлагать платформу клиентам и размещать в облаке решения на базе собственных программных продуктов.

Российские и международные компании получат возможность развивать бизнес, используя полный спектр облачных решений от Yandex.Cloud: для хранения и менеджмента данных, синтеза и распознавания речи, анализа больших данных и применения технологий машинного обучения. Мощности будут использоваться в рамках проектов по управлению данными, при строительстве корпоративных хранилищ и аналитических систем.

Также инструменты Yandex.Cloud будут доступны клиентам ИТ-компании и для инфраструктурных решений и сервисов: партнерство позволит «Корус консалтинг» предлагать клиентам услуги в области SaaS, PaaS и когнитивных сервисов напрямую, в режиме «единого окна». Разработки провайдера обладают всеми необходимыми сертификациями для работы на территории России и удовлетворяют требованиям регуляторов в части защиты информации, что открывает новые возможности для локализации инфраструктуры зарубежных компаний.

«Корус консалтинг» уже использует Yandex.Cloud, в том числе для обеспечения работы собственных продуктов. Первым таким решением стал сервис по созданию оптовых интернет-магазинов Sellty, с помощью которого B2B-компании могут выстроить персонализированную работу с покупателями. Платформа позволяет настроить систему ценообразования, размер скидки, индивидуальные условия для разных категорий контрагентов. Sellty использует микросервисную архитектуру Kubernetes и реализован на облачных технологиях Yandex.Cloud. Благодаря использованию платформы дистрибуторы и производители смогут экономить время и деньги на создании собственной инфраструктуры. В «Корус консалтинг» уже стартовали пилотные проекты с использованием сервисов.

«С использованием облачных сервисов бизнес получает скорость и гибкость, критичные для успешного развития. Мы уверены, что в ближайшее время все больше ИТ-проектов, в том числе, на государственном уровне, будут изначально запускаться на базе облачной инфраструктуры», – сказал Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус консалтинг».

«Мы видим устойчивый рост спроса на облачные сервисы в России. Лидеры рынка и новые игроки приходят в облака для достижения стратегических целей: ускорения разработки и запуска цифровых продуктов, создания систем принятия решений на основе больших данных, применения сервисов на базе ИИ. Наше партнерство с «Корус консалтинг» позволит упростить и ускорить переход бизнеса к работе с облачными технологиями», – отметил Олег Коверзнев, операционный директор облачной платформы Yandex.Cloud.