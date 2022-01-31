Softline укрепляет свои позиции в сфере финансовых технологий и разработки программного обеспечения благодаря приобретению контрольного пакета акций компании SoftClub

Softline, глобальный провайдер решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, в рамках своей трехмерной стратегии роста сегодня объявляет о подписании соглашения о приобретении контрольного пакета акций компании SoftClub, которая специализируется на быстрорастущей отрасли финансовых технологий и является крупнейшим разработчиком интегрированных решений для банков, электронной коммерции и фондовых бирж в Центральной и Восточной Европе.

Линейка продуктов SoftClub покрывает 85% ландшафта приложений в современных банках и может обеспечивать самые инновационные банковские операции. Компания разработала более 50 собственных программных продуктов и более 15 продуктов для основных банковских систем: 62 млн счетов обрабатываются сегодня с помощью продуктов SoftClub. Более 50 тыс. сотрудников банков в 21 стране мира работают на программном обеспечении SoftClub.

Кроме того, SoftClub обладает весьма солидным опытом работы с Creatio, low-code платформой для управления процессами и CRM, что обеспечивается работой примерно 190 инженеров.

При ежегодном росте почти на 10% индустрия финансовых технологий в 2023 г. достигнет оборота почти в $200 млрд. Этому в немалой степени способствует тот факт, что многие финансовые учреждения все еще сталкиваются с необходимостью перестройки унаследованных систем. Таким образом, в ближайшие годы финансовый сектор останется одним из крупнейших потребителей информационных технологий. Очевидный потенциал роста в этом динамично развивающимся секторе стал ключевым основанием для инвестиций компании Softline в SoftClub.

Портфель Softline, который охватывает все потребности современного предприятия в области ИТ, теперь готов принести дополнительную пользу клиентам из финансового сектора по всему миру. Команда SoftClub, насчитывающая более 950 сотрудников, включая руководство и основателя компании Владимира Сиротко, станет основой центра компетенции в области финансовых технологий и CRM и будет работать над сложными, масштабными преобразованиями в банковском секторе с использованием новейших ИТ-решений в постоянно меняющемся мире финансовых услуг.

«Наша политика слияний и поглощений направлена на поддержку нашей трехмерной стратегии роста: расширение нашего географического присутствия, портфеля решений и услуг и укрепление каналов продаж. Эта сделка расширяет наши возможности в сфере услуг, добавляя более 950 отличных инженеров к уже существующей команде из более чем 1000 специалистов по программному обеспечению. И мы получаем выгоду от продолжающейся консолидации отрасли, приобретая контрольный пакет акций SoftClub по эффективному мультипликатору EBITDA, приблизительно соответствующему нашему целевому показателю. Эта сделка – этап нашего пути к увеличению доли услуг в нашем обороте, к тому, чтобы наши клиенты могли получить доступ к услугам более 5000 инженеров-программистов Softline, и к получению более половины валовой прибыли от услуг», – сказал Игорь Боровиков, основатель и председатель совета директоров группы компаний Softline.

«Наша стратегия роста направлена на предвосхищение меняющихся потребностей наших клиентов при переводе на цифровые технологии и адаптацию нашего портфеля для опережения быстро происходящих изменений среды. Финансовый сектор во всем мире остается одним из самых динамичных и требовательных секторов, и команда мирового класса из SoftClub предоставляет нам отличные возможности для работы на глобальном рынке финансовых технологий», – отметил Сергей Черноволенко, глобальный генеральный директор группы компаний Softline.