GS Labs вступила в АРПП «Отечественный софт

Центр исследований и разработок GS Labs (в составе холдинга GS Group) вступил в ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».

Решение о вступлении было принято на заседании правления АРПП в конце января 2021 г. В рамках заседания Алексей Гойло, директор департамента продаж и маркетинга GS Labs, представил компанию и ее продукты, разработанные на основе собственных запатентованных технологий.

Члены правления ассоциации «Отечественный софт» высоко оценили возможности комплексных решений GS Labs для формирования доверенной цифровой среды и единогласно приняли решение о вхождении компании в состав АРПП.

Новый статус позволит GS Labs активно участвовать в отраслевой экспертизе АРПП и решении ключевых вопросов, связанных с развитием российского рынка разработки ПО, а также продвижением отечественных продуктов.

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» учреждена в 2009 г. российскими производителями тиражируемого ПО, в настоящее время в ее состав входят более 200 ИТ-компаний. За 12 лет своего существования ассоциация стала центром компетенции в области создания нормативной правовой базы в сфере импортозамещения и площадкой независимого и прямого диалога с государством.

«Ассоциация «Отечественный софт» — это эффективная площадка, которая объединяет ведущих игроков рынка для совместной работы над развитием ИТ-отрасли России. Мы искренне рады вступить в ряды Ассоциации и готовы к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству», — сказал директор департамента продаж и маркетинга компании GS Labs Алексей Гойло.