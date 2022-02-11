Исследование: больше 90% россиян готовы работать бесплатно, чтобы перейти в ИТ

Digital-агентство Outside Digital и исследовательское агентство ResearchMe провели исследование среди россиян с целью узнать, как россияне относятся к профессиям в ИТ. В опросе приняли участие более 5000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по всей России. Об этом CNews сообщили представители Outside Digital.

По результатам исследования выяснилось, что каждый третий россиянин задумывается о переходе в ИТ. Треть из них — планируют пройти обучение и сменить профессию в ближайшие несколько нет. Наибольший интерес к переходу в ИТ отмечают у респондентов от 25 до 35 лет. При этом почти половина (45%) респондентов старше 45 лет, принявшие участие в опросе, утверждают, что переход в новую сферу в таком возрасте невозможен.

82% россиян, которые приняли участие в опросе, считают сферу ИТ привлекательной для работы. Из них, больше половины респондентов отметили, что в профессии их привлекает высокий доход (58%), возможность карьерного роста и развития (54%), стабильность (41%) и возможность международных командировок и обучение (26%), При этом 75% опрошенных убеждены, что перейти в ИТ из другой сферы достаточно сложно.

52% россиян считают, что рабочие практики и параллельное образование назвали самым эффективным для смены работы. На втором месте по эффективности –– онлайн-образование, ему доверяют 21% россиян. Только 11% опрошенных верят в традиционное высшее образование как способ найти профессию в ИТ. Среди респондентов до 30 лет, таковых большинство. При этом, доверие к онлайн-образованию с возрастом падает: только 10% опрошенных старше 45 лет верят в его эффективность. Главным недостатком онлайн-образования называют слабую практическую базу, так считают 54% россиян.

При этом 55% россиян готовы брать кредит на онлайн-обучение. 91% опрошенных готовы проходить бесплатные стажировки и практики. Еще больше россиян, а именно 93%, готовы заниматься самообразованием, чтобы стать специалистом в ИТ. Среди энтузиастов мужчин в процентном соотношении больше, чем женщин.

«Бешеная конкуренция стартапов и корпораций за квалифицированных разработчиков и высший менеджмент и, как следствие, кадровый голод на рынке заставляют многих задуматься о переходе в ИТ. Высокие зарплаты, лучшие условия труда, быстрый карьерный рост и мощное комьюнити качественно выделяют такие вакансии среди остальных, но людей все равно продолжает не хватать. Есть несколько путей переходе в ИТ: вышка, онлайн-обучение, бесплатные стажировки и самообразование. Мнения россиян разделились при выборе самого эффективного пути, что показывает существование множества мифов и скептицизма в вопросе», – отметил Жамбал Гармажапов, COO и Group Head в Outside Digital.