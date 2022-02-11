Разработчик 5D-принтеров Stereotech привлек инвестиции от фонда Kama Flow

Венчурный фонд Национальной технологической инициативы (НТИ) под управлением Kama Flow, участниками которой также является венчурный фонд VEB Ventures, проинвестировал 100 млн руб. в российского производителя 5D-принтеров и ПО Stereotech.

Технология 5DTech, разработанная компанией, может быть применена в совершенно разных отраслях: авиации, автомобилестроении, протезировании, строительстве. А также позволяет достигать рекордных показателей по прочности (образец из ABS пластика даёт прочность в 130 МПа) и скорости печати, недостижимые 3D-принтерами.

Анатолий Тулаев, сооснователь, директор по развитию Stereotech, сказал: «Мы создаем новый тренд на мировом рынке запчастей промоборудования. Рано или поздно все придет к тому, что расходные материалы и запчасти для промышленного оборудования будут печататься на территории завода производителя при кратном снижении себестоимости. Экономия от одного принтера на предприятии, как показывает опыт компании «Северсталь», на сегодняшний день может достигать до 6 млн руб. в год, а срок окупаемости одной машины составит 2 месяца».

Возможный экономический эффект использования фермы принтеров на заводе средней величины может составлять, по оценкам экспертов компании, 200 млн руб. в год. Стоимость одного грамма напечатанного изделия варьируется в зависимости от используемого материала. Для самого популярного в промышленности ABS-пластика один грамм напечатанной продукции обойдётся в 2 руб. Для металлов стоимость грамма составит 40-50 руб., для композита с непрерывным углеволокном – 160 руб.

Анатолий Браверман, генеральный директор РВК, сказал: «РВК активно поддерживает развитие инноваций в России, инвестируя в рамках группы РФПИ в передовые производственные технологии, включая аддитивные технологии, индустрию 4.0 и робототехнику. Участие в финансировании Stereotech позволит компании продолжить работу над совершенствованием технологии 5D-печати и расширить производственную базу для удовлетворения спроса на печать высококачественных изделий повышенной прочности».

Олег Теплов, генеральный директор VEB Ventures, сказал: «Хотя рынок аддитивных технологий в России невелик, около 4 млрд руб., нам есть, чем привлечь мировое внимание. Компания Stereotech – один из таких примеров. Технология 5DTech, разработанная стартапом, показывает высокую коммерческую эффективность. Но кроме того является «сквозной», то есть может быть применена в совершенно разных отраслях, от авиации до медицинского протезирования. В будущем место складов и сервисов доставки займут принтеры, позволяющие в кратчайшие сроки напечатать нужную деталь, товары. Stereotech и новый импульс для развития компании, которым являются инвестиции, приближает этот день».

Главная особенность стартапа и его технологии заключается в производстве типовых деталей (а не уникальных образцов), которые преобладают в производстве. Такой подход подразумевает расширение самого рынка аддитивной печати, а не борьбы на конкурентном и сформированном рынке 3D-печати. Проблема, которую решают 5D-принтеры, – это зависимость предприятий от поставок и локдаунов с риском остановки производства.

Дмитрий Песков, специальный представитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», сказал: «Мир переживает технологическую революцию нового уровня, и пандемия не только не затормозила процесс, но и ускорила по ряду направлений. Еще не успела развернуться технология 3D-печати, как технология 5D может довольно быстро «убить» своего предшественника. При этом почти на всех рынках выделить одну технологию-победителя практически невозможно, но определить, какой возникает рынок, гораздо проще. Мы пока точно не знаем, кто станет лидером на рынке аддитивных технологий, но мы точно знаем, что использование 5D-принтеров резко вырастет. У наших разработок есть несколько конкурентных преимуществ. Программирование, конструкторские решения, опытные партии – это то, что мы всегда умели и по-прежнему умеем делать очень хорошо. И, на примере Stereotech, это значительный потенциал по части решения задач импортозамещения: детали оборудования, которое у нас в основном зарубежного производства, теперь могут быть изготовлены непосредственно на предприятии или в лаборатории, не прибегая к услугам иностранных поставщиков. Поддержка подобных решений и поддержка реализации концепции фабрик будущего является одной из задач рынка технет Национальной технологической инициативы».

Павел Охонин, партнер Kama Flow, отметил: «Рынок композитной 3D-печати является достаточно быстрорастущим, что подтверждается крупными раундами и приобретениями последних лет. Мы видим, что технологии, ориентированные на сокращение цепочки поставок ЗИП на производственные предприятия, в том числе в пандемийных условиях стали особенно актуальными. Для промышленных компаний доставка деталей для сложного оборудования занимает значительное время, что приводит к дорогостоящим простоям. В этой связи отличным решением может стать самостоятельная печать расходников и запасных частей. Однако существующие на рынке классические продукты на базе технологии 3D-печати пока не способны полностью решить ключевые проблемы рынка - дороговизну развертывания такого производства на предприятии, недостаточно высокую прочность изделий и скорость их изготовления. Технология пятиосевой печати компании Stereotech позволяет удовлетворить растущий спрос на быстрое и гибкое производство качественных изделий повышенной прочности с минимальными затратами. Уверены, что востребованность решения и инновационный потенциал, в сочетании с серьезным научным бэкграундом команды в области аддитивных технологии позволят компании успешно масштабировать свой продукт на международном рынке и в дальнейшем вырасти в глобальный бизнес».