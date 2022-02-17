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Московские компании презентуют свои товары на 10 международных выставках под брендом Made in Moscow

В 2022 г. Московский экспортный центр организует участие столичных компаний в 10 международных выставках по всему миру. Мероприятия пройдут в Великобритании, во Франции, в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте, Мексике, Гонконге, Таиланде и Казахстане, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Список выставок составили с учетом экспортной статистики и пожеланий бизнес-сообщества. Предприниматели сами определили наиболее перспективные и интересные для них мероприятия. Программа Made in Moscow реализуется Правительством Москвы с 2017 года. За пять лет ее участниками стали более 1300 столичных компаний. Они смогли презентовать свои проекты в рамках крупнейших отраслевых выставок по всему миру», — сказала Наталья Сергунина.

Так, представить свою продукцию и услуги на объединенном стенде Made in Moscow приглашают предприятия, развивающиеся в сфере ИТ (Gitex, Дубай), медицины (KIHE, Алматы), электроники и электротехники (Intersec Saudi Arabia 2022, Эр-Рияд), строительной отрасли (The Big 5 Construct Egypt, Каир), пищевой промышленности (Anuga Asia 2022, Бангкок). Кроме того, на участие в выставках могут претендовать анимационные студии и проекты киноиндустрии (MIP Cancun Latin America TV Market, Канкун), ювелирные компании (Jewellery & Gem World Hong Kong, Гонконг), производители одежды (Who is Next, Париж), косметики (Beautyworld Middle East, Дубай) и авторы произведений искусства (Frieze London, Лондон). По возможности участие будет в очном формате. При необходимости выставки из представленного списка могут быть заменены на другие мероприятия в странах с открытым въездом.

Московский экспортный центр полностью финансирует деловую часть, в том числе аренду выставочной площади и регистрационный взнос, оборудование стенда и логистику экспонатов, организацию байерских программ и другие затраты.

«Благодаря участию в международных выставках предприятия Москвы активно расширяют географию бизнеса. Например, в 2021 г. по результатам выставки The Big 5 в Дубае производитель измерителей износа стальных канатов заключил экспортный контракт с партнерами из ОАЭ, а участник объединенной экспозиции Made in Moscow на мероприятии Medica в Дюссельдорфе запустил продажи ксеноновых установок для дезинфекции воздуха в Румынии. Всего при поддержке Московского экспортного центра предприниматели города заключили контракты более чем в 20 странах», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

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Московский экспортный центр создан Правительством Москвы. Он оказывает финансовую и нефинансовую поддержку столичным предпринимателям и помогает с продвижением их продукции на зарубежных рынках. Ключевые задачи центра — увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по развитию их внешнеэкономической деятельности.

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