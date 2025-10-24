Россия включилась в гонку за новейший стандарт связи 6G. «Сколково» спешно закупает сервера

«Сколтех» приступил к проекту по созданию в России стандарта связи 6G. Он экстренно закупает для размещения на территории инновационного центра «Сколково» в Москве серверное оборудование премиального уровня, узнал CNews. Срок поставки — две недели.

Старт проекта 6G

«Сколковский институт науки и технологий» («Сколтех») приступил к реализации проекта по созданию и запуску в России стандарта сотовой связи 6G. Научная организация объявила прием предложений о поставке на территорию инновационного центра «Сколково» на Большом бульваре, 30, стр. 2 серверного оборудования для высокопроизводительных вычислений, сборки и нагрузочного тестирования ПО, а также проведение пусконаладочных работ в рамках проекта по созданию сети связи новейшего поколения 6G. Об этом говорится в материалах «Сколтех», с которыми ознакомился CNews.

Уложиться с поставкой единой партии планируется в две недели после подведения итогов отбора предложений, до 15 ноября 2025 г. Поставка осуществляется одной партией. Оборудование должно быть изготовлено не позже I квартала 2025 г.

«Поставка товара и пусконаладочные работы должны быть завершены в течение пяти дней с момента заключения договора», — говорится в материалах «Сколтеха». Расплатиться с поставщиком планируют в течение 10 дней. Еще 20 дней дается на замену поврежденного оборудования.

Что закупают для 6G

«Сколтех» опубликовал список необходимого оборудования. В нем десятки позиций. Например, в списке шесть серверов поддержкой процессоров AMD EPYC 9004/9005 TDP 400W с максимальным объемом памяти около 3 Тб, количеством слотов PCIE Gen5 x16 (FHFL) не менее трех, или PCIE Gen5 x8 не менее 6. Сетевые карты 25 Гбит/с. Платформы «2 x Socket LGA4677 E1C», «Socket LGA4677 E1B», «Socket LGA4677 E1A» или соответствующие им. Количество слотов памяти — не менее 32, а максимальный объем — 4 Тб.

В списке оборудования также система хранения данных в сборе с ресурсом SSD 14016 TBW (максимальный объем данных, который диск способен перезаписать за весь срок своей службы), пропускной способностью интерфейса SSD 22,5 Гб в секунду и максимальным объемом памяти – не менее 4 Тб. Также в списке узлы управления с поддержкой процессоров Intel Xeon поколения 4/5 TDP 350W и источники бесперебойного питания на 1 и 2 МВт.

Сжатые сроки в условиях санкций

В «Сколтех» не стали комментировать закупку, отметив лишь, что речь идет о первом этапе.

«Это серверы с топовыми процессорами и большим объемом RAM. Оборудование достаточно типичное для современного вычислительного кластера и подходит для задач уровня 6G (обработка больших данных, нагрузочное тестирование и т.д.). Особенность серверов заключается в их конфигурации и соответствии требованиям высокопроизводительных научных и телекоммуникационных проектов», — рассказал CNews директор по развитию бизнеса Mons (входит в ГК «Корус Консалтинг») Александр Благодарнов.

По его словам, сроки очень жесткие, с учетом санкционных ограничений, а также сложности современных логистических и производственных цепочек, особенно для комплектующих премиального уровня.

«Поэтому скорее всего оборудование либо в пути, либо уже на территории РФ», — констатировал эксперт.

«До 15 ноября совершить такую поставку невозможно, если только это не специально под конкретный конкурс привезено оборудование заранее до подведения итогов. Техника требуется последнего поколения», — заявил CNews источник в одной из российских компаний. Также из закупки не ясно, потребуется ли реестровая запись об оборудовании в Минпромторге.

По словам Благодарнова, подобное оборудование выпускают и поставляют как мировые игроки (Dell, HP, Huawei), так и отечественные производители, например DEPO или «Рикор Электроникс». Источник в одной из крупных компаний уточнил CNews, что желающие осуществить поставку уже есть. Не исключено, что они будут связаны с китайскими компаниями.

Источник из отрасли считает, что техническое задание, представленное «Сколтехом», заточено на иностранное «железо», явно выделены требования под Windows, а их не выполнить российским производителям.

«Скорее всего, техническое задание заточено под поставку по параллельному импорту. Если бы это было отечественное решение, упоминались бы другие ОС и была бы отметка о включении в реестр. Шесть серверов на базе новейших процессоров AMD Turin с поддержкой памяти DDR5-6400 и объемом до 3 Тб RAM. Таких решений нет в российском реестре. В качестве возможных производителей могут выступить X-Fusion, Inspur, Lenovo, Huawei — то есть крупные китайские бренды, доступные в России через параллельный импорт», — говорит источник.

По его словам, речь идет о новом, очень мощном серверном оборудовании верхнего сегмента.

«Это высокопроизводительные серверы уровня дата-центра, предназначенные для сложных вычислительных задач. Оборудование рассчитано на тяжелые нагрузки, и, судя по срокам, скорее всего, уже ввезено в Россию и ждет установки. Если оно не подготовлено на складе, то осуществить такую поставку за такой срок нереально. По уровню исполнения видно, что проект хорошо продуман и подробно прописан. Предполагаемая стоимость всего комплекса оборудования — до миллиона долларов», — говорит источник.

Россия подключается к гонке за 6G

В июле 2025 г. китайский оператор связи China Mobile сообщил о запуске первой в мире маломасштабной экспериментальной сети связи шестого поколения. Как писал CNews, в тестовую ИТ-инфраструктуру вошли 10 базовых станций. Проект реализуется в исследовательских целях и не предполагает коммерческого использования на текущем этапе. Инвестиции China Mobile в исследования и разработки в области 6G превысили $5 млрд.

Китайский прорыв в 6G позволяет получить файл размером 50 Гб всего за 1,4 секунды.

Такие эксперименты являются частью глобальной гонки за лидерство в сфере телекоммуникационных технологий. Хотя до полноценного коммерческого запуска 6G, который ожидается не ранее 2030 г., еще далеко, текущие достижения демонстрируют огромный потенциал. Гонка за 6G является глобальной, с активными участниками в Азии, Европе и США.

По прогнозу международной консалтинговой компанииCap Gemini, сети нового поколения обеспечат массовое использование иммерсивных, доступных и сенсорных технологий. Приложения с 6G смогут воспринимать окружающую среду и превращать сеть, по словам инженеров, в шестое чувство. Это ускорит разработку новых медиа, например иммерсивной смешанной реальности, голографической и мультисенсорной коммуникации, писал CNews.

«Мировая тенденция — это начало технологической гонки за обладание ценными патентными активами в области следующего поколения мобильной связи — 6G. Активные работы в этой области запущены в США, Южной Корее, Японии, Китае и ЕС. Все эти регионы планируют к 2025 г., когда начнет составляться единый стандарт 6G, получить двухзначные доли в ключевых патентах», — заявлял «РИА Новости» руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе «Сколтеха» Дмитрий Лаконцев. По его словам, гонка за 6G — это обладание ценными патентными активами.

Движение к 6G за счет субсидии

В августе 2025 г. «Сколтех» получил субсидию от Минцифры РФ на 750 млн руб. на возмещение части затрат на разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced и 6G, писал CNews. Проект «Сколтеха» рассчитан на два года и направлен на разработку и верификацию ключевых отечественных технологий и решений в области программного и аппаратного обеспечения, а также формирование научно-технологического задела для будущей разработки технологий на горизонте 2030 г.

«Как фабрика технологий, мы взялись готовить одну технологию для рынка за один год. Обещать технологии — дело неблагодарное, но без амбициозных целей нельзя приблизиться к научно-технологическому прорыву, не говоря уже о том, чтобы прийти к нему. Обещание по 5G мы выполнили — базовые станции, которые были разработаны в Сколтехе, поставлены уже в 37 регионов России. С большим интересом, осознавая весь груз ответственности, беремся за технологию следующего поколения», — рассказывал тогда академик РАН, ректор «Сколтеха» Александр Кулешов.

В 2022 г. представитель «Сколтеха» говорил о возможном выделении на исследования в области 6G 30 млрд руб.

«В целом, тема 6G на сегодня весьма актуальна, поэтому объявление соответствующей закупки "Сколковым" не удивительно. "Сколтех" ведет исследовательские работы по разработке ключевых компонентов для будущих сетей 6G в области фотоники, новых архитектур и алгоритмов кодирования», — рассказал CNews Алексей Бойко, аналитик, ведущий telegram-канала @abloud62. По словам эксперта, это создание необходимой материальной базы для разработки технологий. До внедрений еще немало лет пройдет.

Бойко добавил, что двигаться к 6G в условиях, когда в стране до сих пор не развернуты коммерческие сети 5G, весьма непросто. Кроме того, проблему создают санкции, затрудняющие работу России в международных группах по стандартизации.

Основатель агрегатора услуг мобильной связи «Экомобайл» Игорь Жиленко добавил, что развертывание сетей 5G с самого начала столкнулось с рядом трудностей, включая сложности с оборудованием и частотами, что в итоге повлияло на качество работы вышек и внедрение технологии.

«Поэтому уже сейчас начинается активная работа над инфраструктурой следующего поколения — 6G, в том числе во избежание прошлых ошибок. Для России это стратегический шаг, направленный на создание отечественной сертифицированной экосистемы и укрепление технологического суверенитета», — считает Жиленко.

Но эксперт считает, что сегодняшний спрос контент не требует скоростей, которые предлагают 5G и, тем более, 6G. Потребность в них мы ощутим с приходом массовых решений в области виртуальной реальности (VR), добавил Жиленко.

«Впрочем, тренды не всегда предсказуемы. Так, при переходе на 3G и 4G многие полагали, что видеозвонки станут основной формой общения, но по факту прорыв произошел в области мобильного контента, месседжеров и приложений, которые изменили наши привычки», — заключил эксперт.

Свободные частоты для развития технологии 6G в России будет найти проще, чем для 5G, сообщил на форуме «Спектр-2025» директор Центра исследований перспективных беспроводных технологий связи ФГАУ «НИЦ Телеком» (подведомственно Минцифры) Евгений Девяткин 23 октября 2025 г.. По его словам, исследование показало, что для шестого поколения связи потенциально может быть выделено до 2 ГГц спектра на всех операторов связи. А необходимые для полноценного развертывания сетей 5G частоты в России по-прежнему заняты силовыми структурами, и вопрос их передачи операторам сейчас не рассматривается, уточняли «Ведомости».