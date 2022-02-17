Цифровое эльдорадо: большинство россиян недовольны зарплатой и хотят уйти в ИТ

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-университета Skypro провели исследование и выяснили, что более половины россиян не устраивает их работа. Лишь 9% опрошенных полностью довольны своей деятельностью. Каждый второй (53%) работник недоволен маленькой зарплатой, каждый четвертый (20%) жалуется на руководство. Об этом CNews сообщили представители Skyeng.

Результаты опроса показали, что 75% опрошенных думают о переходе в ИТ-отрасль уже в течение более месяца, а 24% мечтают об этом весь последний год. В сфере информационных технологий россиян привлекают высокая заработная плата (31%) и карьерные перспективы (30%).

«Более половины россиян считают себя способными перейти в технологическую отрасль, что может быть связано с разнообразием цифровых профессий от тестировщика до продакт-менеджера. Почти каждый второй (45%) считает, что обладает необходимым складом ума, а 29% опрошенных хоть и считают себя гуманитариями, но готовы совершить карьерный поворот в сферу ИТ. Интересно, что более 30% опрошенных готовы к смене профессии после получения гарантий компании о том, что их будут обучать и развивать, а 28% мотивированы рассказами и рекомендациями своих друзей», - сказала Олеся Плотникова, руководитель отдела подбора и адаптации hh.ru.

Почти каждый четвертый россиянин (24%) отмечает, что на первой работе в ИТ хотел бы получить от 50 тыс. руб. до 70 тыс. руб. Примечательно, что более трети рассчитывают на зарплату от 100 тыс. руб. и выше. Каждый третий россиянин рассчитывает устроиться на работу в ИТ после 2-3 собеседований, а более 35% оценивают свои шансы получить работу мечты после 4-10 собеседований.

«Стать ИТ-специалистом быстро и без должного вовлечения тяжело. Опрос показал, что более 40% россиян считают, что обучение до перехода на младшую позицию (джуниор-специалист) занимает до полугода. Лишь 24% отмечают, что для этого необходим год. На начальном этапе у ИТ-специалистов наиболее высокая конкуренция за счет того, что компании хотят видеть среди своих сотрудников наиболее способных к обучению и созданию ценности для компании специалистов. Каждый пятый опрошенный отмечает, что ИТ-специалист получает от 6 до 10 приглашений на собеседование ежемесячно, но в действительно это происходит с сотрудниками начиная с уровня миддл и выше», — отметил Михаил Свердлов, директор по развитию онлайн-университета Skypro.

Интересно, что почти половина россиян (45%) считают важным аналитическое мышление для ИТ-специалиста, каждый третий (33%) отмечает любовь к цифрам, в равных долях (28%) россияне говорят о важности стрессоустойчивости, коммуникабельности и усидчивости.

Методология

В опросе приняли участие 1525 россиян в возрасте от 18 лет. Регионы исследования — вся Россия, города 100 тыс+.

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в феврале 2022 г.

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Skypro — онлайн-университет рентабельного образования от Skyeng. Skyeng — российская образовательная компания.

Сейчас Skypro обучает шести профессиям: аналитик данных, инженер по тестированию, Python-разработчик, Java-разработчик, Frontend-разработчик, исследователь, а еще в каталоге — десять образовательных программ по программированию, маркетингу и финансовой грамотности.