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Выручка Delivery Club по итогам 2021 года выросла на 60% и составила 16,2 млрд рублей

Сервис доставки готовой еды Delivery Club подвел итоги 2021 г. Выручка сервиса выросла на 60% и составила 16,2 млрд руб. Delivery Club выполнил 87 млн заказов, что на 45% превысило результат 2020 г.

По итогам четвертого квартала 2021 года выручка Delivery Club составила 5,3 млрд рублей, на 69% превысив результат аналогичного квартала 2020 г. и впервые преодолев порог в 5 млрд руб. за квартал. Delivery Club выполнил 26,7 млн заказов в четвертом квартале, что на 48% превысило результат аналогичного периода прошлого года. В декабре 2021 г. сервис впервые в истории выполнил свыше 10 млн транзакций.

Доля заказов, выполненных собственной логистикой, в четвертом квартале достигла 66% (59% в четвертом квартале 2020), доля заказов из продуктовых магазинов достигла 22% (9% в четвертом квартале 2020). На конец четвертого квартала Delivery Club работал более чем с 53 тыс. партнеров (+37% по сравнению с концом 2020), включая 7,5 тыс. продуктовых магазинов.

Благодаря развитию операционных технологий Delivery Club в 2021 г. существенно повысил скорость и пунктуальность доставки, что привело к росту активности пользователей и их удовлетворенности. Среднее время доставки в декабре 2021 г. составило 33 минуты, несмотря на повышенную нагрузку и сложные погодные условия. Повысив скорость доставки, Delivery Club позволил клиентам получать готовую еду и продукты из традиционных ресторанов и сетевых магазинов за время, не уступающее сервисам, работающим по модели dark kitchens и dark stores. В результате средняя частота использования сервиса выросла до 4,8 заказов на пользователя в квартал, а количество активных пользователей превысило 5,5 млн (+21% к четвертому кварталу 2020).

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