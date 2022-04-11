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Венчурный фонд МТС инвестирует 72 млн руб. в сервис заказа еды Bartello

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет об инвестициях корпоративного венчурного фонда МТС в сервис онлайн-заказов еды и напитков Bartello. Объем инвестиций составит 72 млн руб. Решение уже доступно для клиентов МТС Live в Москве и Екатеринбурге и будет запущено в других городах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Bartello позволяет заказывать и оплачивать еду и напитки онлайн без вызова официанта в более чем 120 барах и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. Приложение доступно для пользователей iOS и Android. Средства, полученные от венчурного фонда МТС, будут направлены на доработку решения и сервиса в Сочи, Казани, Самаре и других городах.

С помощью решения Bartello пользователи мобильного приложения для покупки билетов МТС Live могут оформлять онлайн-заказы во время мероприятий на концертных залах и клубах Москвы и Екатеринбурга, забирать свой заказ без очередей в баре, а также получать обслуживание в VIP-ложах без необходимости обращаться к персоналу площадки.

В планах компаний обеспечить возможность оформления онлайн-заказов в приложении МТС Live на концертных площадках в других городах, а также на музыкальных фестивалях и open-air. В дальнейшем в Bartello также могут быть интегрированы продукты «МТС Банка» и МТС Cashback.

«Партнерство с сервисом Bartello позволит МТС Live привлечь новую аудиторию, лучше узнать клиентов и их предпочтения, – отметил генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин. – Нам важно дать клиентам новый опыт взаимодействия с МТС Live в сфере, где у Bartello есть экспертиза. Мы уже движемся в направлении phygital-услуг, активно развиваем цифровой и физический опыт взаимодействия с нашими пользователями. Наша задача – сопровождать клиента энтертейнмент-продуктов на всем пути, начиная от выбора и приобретения билета, заканчивая представлением сопутствующих услуг в рамках мероприятий и интеграцией финтех-сервисов экосистемы МТС».

«Инвестиции корпоративного фонда МТС помогут масштабировать сервис и cделать его еще эффективнее и полезнее для наших пользователей, – сказал основатель сервиса Bartello Данила Николаев. – Мы будем совместно развивать функционал по формированию уникального предложения для пользователей на базе их предпочтений как в еде и напитках, так и в культурных мероприятиях, информировать их о новостях и событиях для привлечения внимания к развлекательной жизни города. В том числе благодаря партнерству с МТС наш сервис станет для заведений оптимальным каналом коммуникации с гостями, позволяющим донести месседж и максимально оперативно получить обратную связь, что является решением крайне актуальным в текущих условиях».

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Корпоративный венчурный фонд МТС имеет инвестиционный фокус на FinTech, Entertainment, MarTech, Media, SmartHome, Wellness & Lifestyle. Фонд инвестирует в стартапы стадий roundA/A+/B, имеющие стратегическую ценность для МТС. Сумма инвестиций составляет до $2.

Bartello — российский мобильный сервис, при помощи которого пользователи могут получить рекомендации о посещении мероприятий, самостоятельно забронировать столик, оперативно сделать и оплатить заказ в популярных барах, клубах и ресторанах. Сотрудничество с сервисом дает заведениям возможность кратно увеличить оборачиваемость посадочных мест, повысить средний чек на 20-30% и дополнительно привлечь новых клиентов. Сейчас к Bartello подключено более 120 популярных заведений.

«МТС Энтертейнмент» – дочерняя компания МТС, объединяющая проекты и активы в сфере офлайн-развлечений и связанных с ними онлайн-сервисов, в которые входят: билетные операторы Ticketland и Ponominalu, сервис МТС Live и приложение МТС Live App, направление по организации концертных и театральных выступлений, а также МТС Live Арена в Москве, МТС Live Холл в Екатеринбурге и другие площадки. Ключевыми проектами МТС Энтертейнмент стали инвестиции в мюзикл «Шахматы», долгосрочный контракт на организацию выступлений проектов Comedy Club Production, серия онлайн-концертов российских звезд и проект «Студия МТС Live».

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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