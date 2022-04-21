«Интеррос» и «Рексофт» объявляют о стратегическом партнерстве

Группа «Интеррос» и компания «Рексофт», независимый российский разработчик цифровых решений, заключили соглашение о партнерстве с целью формирования ведущего независимого игрока на рынке цифрового консалтинга России, разработки программного обеспечения и реализации проектов цифровой трансформации бизнеса. В рамках этого партнерства «Интеррос» приобретает 40-процентную долю в капитале технологической компании. Основатель и совладелец «Рексофта» Александр Егоров будет управляющим партнером, контролирующим вместе с менеджментом компании более 50% ее бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Рексофт».

Генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин: «Вхождение в капитал ведущего отечественного ИТ-разработчика является продолжением стратегии “Интерроса” на развитие цифрового и высокотехнологического бизнеса. Обширный опыт и компетенции команды “Рексофт” в сфере разработки ПО, цифровой трансформации бизнеса, а также импортозамещения критически важных бизнес-систем для финансового сектора, промышленности, энергетики, транспортно-логистических и других отраслей сегодня как никогда востребованы на рынке. Мы ожидаем, что результатом нашего партнерства станет появление компании – лидера отечественного рынка цифрового консалтинга».

Генеральный директор «Рексофта» Александр Егоров: «Команда “Рексофт” активно работает над созданием крупного независимого, частного игрока – лидера на рынке России, способного оказать полный цикл ИТ-услуг от разработки цифровых стратегий до их воплощения в действующих платформах и решениях. Мы рады, что наши взгляды о своевременности создания российского цифрового консультанта нового типа полностью совпали с видением коллег из “Интеррос”. Партнерство с ведущей российской инвестиционной группой с 30-летним опытом ведения бизнеса и масштабными проектами в различных секторах экономики дает нам возможность стать центром консолидации на стремительно меняющемся ИТ-рынке и кратно масштабировать бизнес, в том числе и за счет объединения наиболее профессиональных ИТ-команд».

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«Интеррос» — российская инвестиционная компания, создана в 1990 г. Владимиром Потаниным. За время существования компания реализовала более 25 удачных инвестиционных проектов почти во всех отраслях отечественной экономики. Инвестиционный портфель «Интерроса» включает активы в сфере металлургии и горнодобывающей промышленности (компания «Норникель», «Быстринская ГРК»), банковском секторе (Росбанк), девелопменте и туризме (курорт «Роза Хутор»), фармацевтике (компания «Петровакс Фарм»).

«Рексофт» (Reksoft) — независимый российский разработчик цифровых решений, обладающий значительным опытом по созданию цифровых проектов для таких отраслей как банки и финансы, государственный сектор, ритейл, транспорт, логистика, ИТ, телеком, медиа, гостиничный бизнес. С 1991 г. «Рексофт» оказывает своим клиентам полный комплекс услуг в области цифровой трансформации бизнеса, создания и развития информационных систем и программного обеспечения. Среди клиентов «Рексофт» крупнейшие российские и международные компании, такие как ВТБ, «Газпромнефть», S7, «Пулково», «О’кей», НП «ГЛОНАСС», «Почта России» и др. Офисы «Рексофт» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Стокгольме.